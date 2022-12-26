Michelin Yıldızı nedir, kimlere verilir?

Michelin Rehberi (Fransızca: Guide Michelin) veya Michelin Kırmızı Rehberi; Fransız araba lastiği üreticisi Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen bir prestij ödülüdür. Çeşitli kriterler çerçevesinde değerlendirilen işletmeler puanlanarak Michelin yıldızı adı verilen bir sistemle kategorize edilirler. Bir lokantanın Michelin yıldızı kazanması veya yıldız sayısının artması o işletmeye uluslararası bir ün ve avantaj kazandırdığı gibi yıldızının düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.

Michelin Yıldızı kimlere verilir?



Her yıl açıklanan Michelin Yıldızı, restoran ve otel mutfaklarına verilmektedir.

Michelin Yıldızı Anlamları

Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.



İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda verilmektedir.



Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin faaliyet gösterdiği restronlara layık görülüyor.