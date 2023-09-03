Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 16. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Haziran ayında sezon finali yapan , kendi adını taşıyan programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 1

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her sabah 10:00'da izleyicisiyle buluşacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 2

GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ve ekibi geçen sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

N-LIFE HABERLERİ

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