Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Haziran ayında sezon finali yapan Müge Anlı, kendi adını taşıyan programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her sabah 10:00'da izleyicisiyle buluşacak. GEÇEN SEZON NELER YAŞANDI? Müge Anlı ve ekibi geçen sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.