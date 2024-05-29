Atina'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki elçilik rezidansında verilen davette, konuklara Ege lezzetlerinden örnekler sunuldu. Etkinlikte açılış konuşması yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk Mutfağı haftası kapsamında tanıtılan Ege lezzetlerinin, Yunan ve İtalyan konuklara da yabancı gelmeyeceğini kaydetti.



Erciyes, Türk ve Yunan mutfaklarının iki halkı birleştirme gücü olduğuna inandığını belirterek, "Bu etkinliğin Türk-Yunan ilişkilerinde olumlu atmosferin hakim olduğu bir dönemde yapılmasından da memnuniyet duyuyorum." diye konuştu. Ege'nin sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme kültürüyle de öne çıktığını vurgulayan Erciyes, "UNESCO'nun kültürel miras listesinde bulunan Akdeniz mutfağının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.