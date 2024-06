Herise nasıl yapılır? İşte herise tarifi

Keşkek yemeği özellikle Hatay, Mersin, Sivas, Bolu, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Sinop, Tokat, Samsun, Ordu, Çankırı, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Çorum, Karabük, Antalya ve Düzce, İzmir gibi şehirlerde bilinir ve tüketilir. Hatay'da Herise, Aşur ve Dövme ismiyle de bilinir.



Herise, Antakya mutfağında dini bayram günü yemeği olmasının yanında Gadir Hum Bayramı için de vazgeçilmez bir yemek ritüelidir. Kurban Bayramı’ndan 10 gün sonra yapılan kutlama için kurban kesilir, herise pişirilir. Bu yemekten dost, akrabalara dağıtılırken, davet edilenlere de topluca bulunulan alanda sofra düzeninde ekmek ve herise dağıtılır.



Herise (Keşkek) İçin Gerekli Malzemeler:



5 kg et (Tercihen kuzu eti)

5 kg aşurelik buğday

Tereyağı

Su



Herise (Keşkek) Yapılışı:



5 kg et (kuzu eti tercih edilir) kazanın altına konur. Üzerine akşamdan ıslatılmış 5 kilo keşkeklik buğday (aşurelik buğday) konur. Üzerine çıkana kadar da su ilave edilir. Az ateşte kaynatılmaya başlanır. Buğday yumuşayana, etler de ip ip olana kadar pişirilir. Suyu bitince kenara çekilir. Kepçe ile et ve buğdaylar birbirine karışıncaya kadar dövülür. Bol tereyağı kızdırılıp üzerine dökülür