Cold brew nedir? Soğuk demlenmiş kahve nasıl yapılır?

Yaz aylarında canınız güzel bir buzlu kahve çekiyorsa ancak pek çoğunun tadının sulu veya aşırı acı olmasından nefret ediyorsanız, o zaman tek bir çözüm var: Cold brew. Türkçe karşılığı "soğuk demleme" olan bu kahveyi hazırlamak için büyük bir kap ve süzgeç dışında özel bir ekipmana ihtiyacınız yok. Peki, cold brew nedir? Soğuk demle kahve nasıl yapılır?

Cold brew nedir? Soğuk demlenmiş kahve nasıl yapılır?

Cold brew, kelime anlamı olarak Türkçe karşılığı '"soğuk demleme" anlamındadır. Espresso ya da Türk kahvesine kıyasla daha kalın çekirdeklerinin soğuk su içerisinde beklemesi ile elde edilir. Cold drip metodu kullanılırsa setin üzerinden koyulan su ve buzların saatlerce eriyip yavaş yavaş kahvenin içerisinden geçerek yoğun bir kahve aroması elde edilir. Bu yöntemle kahve içindeki asitler ve yağlar çözülerek açığa çıkar.

Cold brew nedir? Soğuk demlenmiş kahve nasıl yapılır? - 1

COLD BREW NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 bardak (113 gram) bütün kahve çekirdeği
4 su bardağı (907 gram) su
veya baharat öğütücü
Tülbent veya un çuvalı bezi

Cold brew nedir? Soğuk demlenmiş kahve nasıl yapılır? - 2

COLD BREW YAPILIŞI

çekirdeklerini öğütücünüzün en kalın ayarında veya baharat öğütücünüzde 1 saniyelik kısa darbelerle öğütün. Telveler ince toz değil, kaba mısır unu gibi görünmelidir. Kahve telvesini soğuk demleme yapmak için kullandığınız kaba aktarın. Suyu üstüne dökün. Telvelerin suya iyice doyurulduğundan emin olmak için uzun saplı bir kaşıkla hafifçe karıştırın.

Kahvenin yaklaşık 12 saat demlenmesini bekleyin. Kahve tezgahın üzerinde bırakılabilir veya buzdolabında saklanabilir; demleme süresi aynıdır. Küçük bir süzgeci tülbent veya un çuvalı beziyle kaplayın ve büyük bir ölçüm kabının veya kasesinin üzerine yerleştirin. Kahveyi süzgeçten geçirin. Kahveyi küçük bir şişeye veya kavanoza aktarın. Kaptaki kahveyi buzdolabında bir haftaya kadar saklayın.

Kahveyi dilediğiniz kadar su veya sütle seyreltin. Dilerseniz bu da ekleyebilirsiniz.

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