Cold brew nedir? Soğuk demlenmiş kahve nasıl yapılır?

Cold brew, kelime anlamı olarak Türkçe karşılığı '"soğuk demleme" anlamındadır. Espresso ya da Türk kahvesine kıyasla daha kalın kahve çekirdeklerinin soğuk su içerisinde beklemesi ile elde edilir. Cold drip metodu kullanılırsa setin üzerinden koyulan su ve buzların saatlerce eriyip yavaş yavaş kahvenin içerisinden geçerek yoğun bir kahve aroması elde edilir. Bu yöntemle kahve içindeki asitler ve yağlar çözülerek açığa çıkar.

COLD BREW YAPILIŞI



Kahve çekirdeklerini öğütücünüzün en kalın ayarında veya baharat öğütücünüzde 1 saniyelik kısa darbelerle öğütün. Telveler ince toz değil, kaba mısır unu gibi görünmelidir. Kahve telvesini soğuk demleme yapmak için kullandığınız kaba aktarın. Suyu üstüne dökün. Telvelerin suya iyice doyurulduğundan emin olmak için uzun saplı bir kaşıkla hafifçe karıştırın.

Kahvenin yaklaşık 12 saat demlenmesini bekleyin. Kahve tezgahın üzerinde bırakılabilir veya buzdolabında saklanabilir; demleme süresi aynıdır. Küçük bir süzgeci tülbent veya un çuvalı beziyle kaplayın ve büyük bir ölçüm kabının veya kasesinin üzerine yerleştirin. Kahveyi süzgeçten geçirin. Kahveyi küçük bir şişeye veya kavanoza aktarın. Kaptaki kahveyi buzdolabında bir haftaya kadar saklayın.



Kahveyi dilediğiniz kadar su veya sütle seyreltin. Dilerseniz bu da ekleyebilirsiniz.