Bafra pidesi nasıl yapılır? Bafra pidesi tarifi

Bafra pidesi, mayalı hamurdan yapılan Samsun’un Bafra ilçesine özgü ancak sınırları aşan bir lezzettir. Kıymalı pide olarak da isimlendirilir. Mayalı hamur açılır ve içerisine hazırlanan kavrulmuş kıymalı harç konur. Bafra pidesinin uzunluğu 70-75 santimetre, genişliği üç-dört santimetre kadardır ve üstü kapalıdır. Odun ateşinde fırınlanarak pişirilir ve fırından çıkarıldığında üzerine tereyağ sürülür. Küçük dilimler hâlinde servis edilir. Hamuru çıtır ancak sert değildir. Yerken ağızda dağılır. Üzerine sürülen tereyağ ise Bafra’da üretilen yöreye has bir yağdır. Lezzetinin ana kaynaklarından biri de sıcak pidenin üstüne sürülen bu yağdan gelir.



Samsun merkezde ve ilçelerinde sıklıkla tüketilen bu yiyecek, yöre halkı için pazar sabahı kahvaltılarının vazgeçilmezi olmuştur. Düğün, davet, mevlid gibi etkinliklerde mutlaka pide ikram edilir. Samsun için Bafra pidesi artık bir gelenek olmuştur. Şehre gelen misafirlerin de yemek tercihlerinin başında gelir.



BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ



Hamuru için:



3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı instant maya

1 çay kaşığı tuz



İç harcı için:



300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber



Üzeri için:



4 yemek kaşığı tereyağı



Yapılışı:



Hamur: Un, su, tuz ve maya ilave edilerek hamur haline gelinceye kadar yoğurulur. 30 dakika bekletildikten sonra parçalar halinde kesilir. Kesilen hamurlar Paza içerisine bezle örtülü olarak 90 dakika dinlendirilir.



Kullanılacak hamurun yoğurma işleminde hamur önce katı kıvamda yaklaşık 5 dakika yoğrulur. Daha sonra yavaş yavaş katılacak suyla ortalama 10 dakika yoğrulur, inceltilen ve uzatıldığında kopmayacak şekle ulaşması ile elastik kıvama gelmesiyle yoğurma işlemi biter.



Pide Harcı:



Kıyma yayvan bir tencere içerisinde kavruluncaya kadar ateş üzerinde pişirilir. Daha sonra kıymanın yağı tamamen ayrılır. Soğuduktan sonra içerisine ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ilave edilerek iyice karıştırılır.



Hazırlanışı:



Hamur el yardımıyla 2,5 cm eninde kano şeklinde açılır. İçerisine Bafra pidesi harcı konulur ve üstü kapatılır. Pişirtilmek üzere Karafırın'a sürülür. 15 dakika kadar (iyice kızarıncaya kadar) pişirilir.



Servis:



Karafırından çıkarılan Bafra Pidesi 'nin üzerindeki un fırça yardımıyla temizlenir. Sıcaklığı soğumandan Bafra Pidesi 'nin ortası bıçak yardımıyla açılarak içerisine Bafra' ya has olan tereyağı parçacıklar halinde ilave edilir. Üzerine de tereyağı sürülür ve Bafra pidesi kare ya da baklava dilimleri halinde dilimlenerek servis tabağına dizilir.