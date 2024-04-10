Baklava şerbeti nasıl olur? Baklava şerbeti sıcak mı dökülür, soğuk mu?

Baklava, Türk, Orta Doğu, Balkan ve Güney Asya mutfaklarında yer etmiş önemli bir hamur tatlısıdır. İnce yufkaların arasına yöreye göre ceviz, antep fıstığı, badem veya fındık konarak yapılır. Genel olarak şeker şerbeti ile tatlandırılır. Ayrıca bal şerbeti de kullanılabilir. Bazı ticari firmalar kendi özel şerbetlerini kullanırlar.

Emine Beder'den pratik baklava tarifi...



Malzemeler



2 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çorba kaşığı sirke

1 fiske tuz

4 su bardağı baklavalık un

200 gr. ceviz (iri dövülmüş)

1.5 paket margarin veya tereyağı

250 gr. nişasta (açmak için)



Şerbeti için



5 su bardağı şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu



Yapılışı



Elenmiş unun ortasını havuz gibi açalım. İçine yumurtaları, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, 1 fiske tuzu ekleyip özle bir hamur yoğuralım. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparıp beze yapalım. Üzerlerine nemli bez örterek 1/2 saat dinlendirelim. Bezeleri nişasta serpilmiş bir zemine koyup üzerlerine nişasta serpelim, mümkün olduğunca ince yufkalar açalım. Hafifçe yağlanmış tepsiye yufkaları beş yufkada bir ceviz serperek üst üste serelim. Yufkaları keskin bir bıçak yardımıyla kare dilimler halinde keselim. Yağı eritip 1 dk. kaynatalım. Kaynar haldeki yağı kaşık yardımıyla yufkaların üzerine gezdirelim. Baklavayı 170 derece ısılı fırında altı üstü pembeleşene dek pişirelim. Bu arada şerbeti hazırlayalım. Şekeri, suyu, limon suyunu 10 dk. kaynatıp ateşten alalım.

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL OLMALI?

Baklavayı fırından alıp iyice soğutalım. Üzerine sıcağa yakın ılıklıktaki şerbeti gezdirelim. Baklava, şerbetini emene dek tepsinin üzerini kapatalım. Baklava hamurunun üzerine erittiğiniz yağın tortusunu dökmeyin.

