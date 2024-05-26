Balkan ülkelerinin şefleri Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kırklareli'nde

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Balkan ülkelerinden şeflerle birlikte birbirinden güzel atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.



Türk yemeklerinin ve yöresel lezzetlerin en iyi şekilde tanıtıldığını ifade eden Tuncer, ayrıca coğrafi işaretli lezzetleri de ön plana çıkardıklarını belirtti.



Brakana tatlısını şefler ile köylü kadınların imece usulü hazırlayıp pişirdiğini dile getiren Tuncer, "Türk yemeklerini hak ettiği şekilde tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle tarihi bağlarımız ve ortak mutfak kültürümüzün olduğu 7 Balkan ülkesinden şeflerimizi Kırklareli'ne davet ettik. Hafta boyunca çeşitli atölye etkinlikleri yaptık. Bugün de Brakana tatlısını şeflerimiz teyzelerimizden öğreniyor. Şeflerimize bize eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Etkinlikte daha sonra bin çocuk ve kabak böreği yemekleri pişirildi.