Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

PİLİÇ YAHNİ

4 adet piliç but kemikli veya kemiksiz doğranmış olabilir



1 adet rende havuç 1 70gr



3 adet kuru soğan 500gr



Domates salçası 100gr



Olgunlaşmış domates 4adet 500gr slice doğranmış



Sarımsak 6 diş ince ince doğranmış,halka şeklinde



Sıvı yağ



Yarım yemek kaşığı un



Tuz



Karabiber 10gr



Pulbiber 10gr



Haşlanmış nohut 150gr



Sivri biber ve kırmızı kapya biber 2+2 adet küp küp doğranmış



İçerisine minik patatesleri ikiye bölerek ilave edebilirsiniz, ayrıca fırınlayıp yanında servis de edebilirsiniz



Yanında servis edilecekse şunu tavsiye ederim;



Patatesler ince doğranmış biberiye, karabiber, tuz, sıvı yağ, çekilmiş sarımsak ile harmanlanıp yağlı kağıda dizilerek tepside 180 derece fırında 30 dakika pişirilebilir.



Yapılışı;



Piliçleri önceden yıkayın ve suyunu alın



Üzerine tuz karabiber ile marine edin, una bulayın ve bir tavada mühürleyin



Aynı tavada soğan, sarımsak, havuç, doğranmış domates ve biberleri sırasına göre sitelerin



Şayet domates renk vermiyorsa 1 yemek kaşığı salça ilave edelim ve suyunu koyalım



Biraz kaynadıktan sonra piliçleri hazırladığımız malzemeyle buluşturalım

Üzerine patates ve nohutu da ilave edelim



Tuz ve baharatlarını ayarladıktan sonra orta ateşte 20-25 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun