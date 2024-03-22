Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 12. gününün gelmesiyle birlikte iftar için ne yemek pişireceğini düşüren kişilere özel nefis yemek menüsü hazırladık. Kolay ve lezzetli yemek tarifiyle, akşam sofranızda lezzetli yemeklerinizi sunabilirsiniz.
İşte bugün iftarda sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz menünün tarifleri:
DÜĞÜN ÇORBASI
300gr dana eti yağsız fare dişi doğranmış ve sotelenmiş
125gr sıvıyağ
1kg süt
1 yumurta sarısı
130gr un
Su
Tuz
Pulbiber ve karabiber, kekik isteğe göre
PİLİÇ YAHNİ
4 adet piliç but kemikli veya kemiksiz doğranmış olabilir
1 adet rende havuç 1 70gr
3 adet kuru soğan 500gr
Domates salçası 100gr
Olgunlaşmış domates 4adet 500gr slice doğranmış
Sarımsak 6 diş ince ince doğranmış,halka şeklinde
Sıvı yağ
Yarım yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber 10gr
Pulbiber 10gr
Haşlanmış nohut 150gr
Sivri biber ve kırmızı kapya biber 2+2 adet küp küp doğranmış
İçerisine minik patatesleri ikiye bölerek ilave edebilirsiniz, ayrıca fırınlayıp yanında servis de edebilirsiniz
Yanında servis edilecekse şunu tavsiye ederim;
Patatesler ince doğranmış biberiye, karabiber, tuz, sıvı yağ, çekilmiş sarımsak ile harmanlanıp yağlı kağıda dizilerek tepside 180 derece fırında 30 dakika pişirilebilir.
Yapılışı;
Piliçleri önceden yıkayın ve suyunu alın
Üzerine tuz karabiber ile marine edin, una bulayın ve bir tavada mühürleyin
Aynı tavada soğan, sarımsak, havuç, doğranmış domates ve biberleri sırasına göre sitelerin
Şayet domates renk vermiyorsa 1 yemek kaşığı salça ilave edelim ve suyunu koyalım
Biraz kaynadıktan sonra piliçleri hazırladığımız malzemeyle buluşturalım
Üzerine patates ve nohutu da ilave edelim
Tuz ve baharatlarını ayarladıktan sonra orta ateşte 20-25 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun
İÇ PİLAV
Pirinç 250gr
1 orta boy soğan 120gr fare dişi doğranmış
Tarçın 5gr
Yenibahar 5gr
Kuş üzümü 30gr
Çam fıstığı 10gr dolmalık
Su 1e1
Sıvı yağ 120gr
Tereyağı 40gr
Tuz
ATOM(PATLICANLI, SARAY USULÜ)
3 adet bostan patlıcan, yok ise pala kemer patlıcan(Közlenmiş ve küp küp doğranmış, suyu süzülmesi gerekiyor)
500gr süzme yoğurt
3 diş sarımsak ince doğranmış
1 yemek kaşığı acı biber, tavada 3 dakika kavuruyoruz, üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz
3 dakika kaynatıp soğumaya alıyoruz
Tuz
KABAK TATLISI
Soyulmuş ve dilimlenmiş balkabağı 1,5kg
Şeker 900gr
1kg su
1 adet karanfil var ise yarım kaşık tarçın kaba koy kabaklar pişene kadar kaynat. Bu işlem bazen 30dk bazen 40 dk sürebilir.
Piştikten sonra fırında kabak isterseniz tepsiye dizin ve 300 derece fırında 8 veya 10 dakika tutun ve üzeri renk alınca çıkartın
Kaymak, tahin ve ceviz ile servis yapmanızı tavsiye ederim
İsteğe bağlı sadece dondurma eşliğinde de olabilir.
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