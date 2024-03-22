Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte akşam menüsü için hazırlıklar başladı. "Bugün iftarda ne yapsam, ne pişirsem?" diye düşünenlere özel, çorba, ana yemek, zeytinyağlı, salata ve tatlıdan oluşan yemek tarifiyle iftarda sofralarınızı şenlendirebilir ve nefis tariflerle misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. D.ream restoranlarından BORSA KANDİLLİ’nin Executive Şef’i Şenel Çin, Ramazan boyunca kolay, basit ve lezzetli tariflerini Ntv.com.tr için yazacak. Peki, bugünün iftar menüsünde neler var? İşte Ramazanın 12. gününe özel iftar menüsü...

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 12. gününün gelmesiyle birlikte iftar için ne yemek pişireceğini düşüren kişilere özel nefis yemek menüsü hazırladık. Kolay ve lezzetli yemek tarifiyle, akşam sofranızda lezzetli yemeklerinizi sunabilirsiniz.

İşte bugün iftarda sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz menünün tarifleri:

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 1

DÜĞÜN ÇORBASI

300gr dana eti yağsız fare dişi doğranmış ve sotelenmiş

125gr sıvıyağ

1kg süt

1 yumurta sarısı

130gr un

Su

Tuz

Pulbiber ve karabiber, kekik isteğe göre
 

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 2

PİLİÇ YAHNİ

4 adet piliç but kemikli veya kemiksiz doğranmış olabilir

1 adet rende havuç 1 70gr

3 adet kuru soğan 500gr

Domates salçası 100gr

Olgunlaşmış domates 4adet 500gr slice doğranmış

Sarımsak 6 diş ince ince doğranmış,halka şeklinde

Sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber 10gr

Pulbiber 10gr

Haşlanmış nohut 150gr

Sivri biber ve kırmızı kapya biber 2+2 adet küp küp doğranmış

İçerisine minik patatesleri ikiye bölerek ilave edebilirsiniz, ayrıca fırınlayıp yanında servis de edebilirsiniz

Yanında servis edilecekse şunu tavsiye ederim;

Patatesler ince doğranmış biberiye, karabiber, tuz, sıvı yağ, çekilmiş sarımsak ile harmanlanıp yağlı kağıda dizilerek tepside 180 derece fırında 30 dakika pişirilebilir.

Yapılışı;

Piliçleri önceden yıkayın ve suyunu alın

Üzerine tuz karabiber ile marine edin, una bulayın ve bir tavada mühürleyin

Aynı tavada soğan, sarımsak, havuç, doğranmış domates ve biberleri sırasına göre sitelerin

Şayet domates renk vermiyorsa 1 yemek kaşığı salça ilave edelim ve suyunu koyalım

Biraz kaynadıktan sonra piliçleri hazırladığımız malzemeyle buluşturalım
Üzerine patates ve nohutu da ilave edelim

Tuz ve baharatlarını ayarladıktan sonra orta ateşte 20-25 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 3

İÇ PİLAV

Pirinç 250gr

1 orta boy soğan 120gr fare dişi doğranmış

Tarçın 5gr

Yenibahar 5gr

Kuş üzümü 30gr

Çam fıstığı 10gr dolmalık

Su 1e1

Sıvı yağ 120gr

Tereyağı 40gr

Tuz

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 4

ATOM(PATLICANLI, SARAY USULÜ)

3 adet bostan patlıcan, yok ise pala kemer patlıcan(Közlenmiş ve küp küp doğranmış, suyu süzülmesi gerekiyor)

500gr süzme yoğurt

3 diş sarımsak ince doğranmış

1 yemek kaşığı acı biber, tavada 3 dakika kavuruyoruz, üzerine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz

3 dakika kaynatıp soğumaya alıyoruz

Tuz

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 12. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 5

KABAK TATLISI

Soyulmuş ve dilimlenmiş balkabağı 1,5kg

Şeker 900gr

1kg su

1 adet karanfil var ise yarım kaşık tarçın kaba koy kabaklar pişene kadar kaynat. Bu işlem bazen 30dk bazen 40 dk sürebilir.

Piştikten sonra fırında kabak isterseniz tepsiye dizin ve 300 derece fırında 8 veya 10 dakika tutun ve üzeri renk alınca çıkartın

Kaymak, tahin ve ceviz ile servis yapmanızı tavsiye ederim

İsteğe bağlı sadece dondurma eşliğinde de olabilir.

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