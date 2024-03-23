Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

İftar menüsü hazırlıkları erken saatlerden itibaren başladı. "Bugün iftarda ne yapsam, ne pişirsem?" diye düşünenlere özel, çorba, ana yemek, zeytinyağlı, salata ve tatlıdan oluşan yemek tarifiyle iftarda sofralarınızı şenlendirebilir ve nefis tariflerle misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. D.ream restoranlarından BORSA KANDİLLİ’nin Executive Şef’i Şenel Çin, Ramazan boyunca kolay, basit ve lezzetli tariflerini Ntv.com.tr için yazacak. Peki, Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın bugünkü iftar menüsünde neler var? İşte Ramazanın 13. gününe özel iftar menüsü...

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 13. gününün gelmesiyle birlikte"iftara ne pişirsem" diye düşünen kişilere özel nefis yemek menüsü hazırladık. Kolay ve lezzetli yemek tarifiyle, akşam sofranızda lezzetli yemeklerinizi sunabilirsiniz. Peki Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault & Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın menüsünde ne var?

İşte bugün iftarda sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz menünün tarifleri:

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 1

EZOGELİN ÇORBA

Kırmızı mercimek 200gr
İnce bulgur pilavlık midyat 30gr
Pirinç 50gr
Domates salçası 2 yemek kaşığı
Tereyağı 50gr
Sıvı yağ 50gr
Kuru nane 10gr
Pulbiber 10gr
Tuz yeterince
Kuru soğan rendelenmiş 2 orta boy
Sarımsak 2 diş doğranmış
Yarım limon suyu

Yapılışı;

Orta boy tencereye kırmızı mercimek, bulgur ve pirinci koyalım
Ilık su ile ıslatalım ve 10 dakika sonra süzelim

Önceden doğradığımız soğanı, sarımsağı ve domates salçasını güzelce kavuralım

Üzerine bir miktar su koyup kaynatalım, mercimekleri de ekleyelim

Kaynarken bir tava yardımıyla tereyağında pul biber ve naneyi kavuralım

Çorbamıza ilave edip üzerindeki kefi alarak servise sunalım.

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 2

ZEYTİNYAĞLI PIRASA

1kg incelerinden pırasa 2 parmak boğum şeklinde kes ve yıka

1 adet havuç 180gr havucu soy ve ortadan ikiye böl  ve çapraz şekilde kes

1 orta boy limon suyu

1 yemek kaşığı pirinç

180gr zeytinyağı

2 su bardağı su

Tuz

1 adet kesme şeker

Yapılışı;

Önceden hazırladığımız pırasa, havuç, pirinç ve limon suyunu tepsiye diziyoruz

Sıralama şu şekilde olacak:

Pırasa-Havuç-Pirinç-Tuz-Şeker-Zeytinyağı-Su

Ağzını folyo ile kapatıp 200 derece fırında 30dk pişiriyoruz

Bunları bir tencerede de yapabilirsiniz

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 3

BEĞENDİLİ KEBAP

BEĞENDİ İÇİN;

6 adet bostan patlıcan

4 yemek kaşığı un 200gr

Taze kaşar 200gr

Süt 500gr

2 adet limon suyu

Zeytinyağı 180gr

Tuz

Yapılışı;

Patlıcanları közleyelim, köz yok ise ocakta pişirelim ve soyalım

Önceden hazırlanan zeytinyağı, limon suyunun içerisinde ezelim, ezdikten sonra tencereye sıvı yağ ve tereyağı karışımını koyalım ve eritelim, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım

Üzerine 500gr sütü ekleyip biraz kıvam alınca patlıcanı ilave edelim

Tuz ve rendelenen kaşarı da ilave edip kaynatalım

Patlıcanlar acı ise toz şeker eklenebilir
 
TAS KEBABI İÇİN;

Dana kuşbaşı 700gr doğranmış

Domates salçası 2 yemek kaşığı

Kuru soğan 1 orta boy

Tuz

Pulbiber isteğe göre 10 gr

Rende havuç 120gr

2 diş sarımsak 6gr

Yapılışı;

Tencereye soğan, sarımsak ve havucu koyalım

Üzerine biraz sıvı yağ ile kavuruyoruz ve domates salçasını ekleyip 5-6 dakika kavuruyoruz

Üzerine su ilave dip kaynatalim

Etleri 3 dakika kadar sıcak suda kaynatıp süzelim

Daha sonra ocakta kaynayan sosun içine ilave edip orta ateşte 30-40 dakika kadar kaynatalım

Tuz karabiber ve tercihe göre pul biber kullanılabilir

Beğendinin üzerine pişirilen tas kebabından sosu ile ekleyerek birlikte servis edelim. Afiyet olsun.

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 4

ÇOBAN SALATA

Domates 500gr küp küp doğranmış

Sivribiber 120gr biberi slice şekilde doğranmış

Maydonoz 100 Gr ince ince doğranmış ya da yaprakları ayrılmış

Nane 100gr ince doğranmış

Salatalık 200gr küp küp doğranmış

Fındık turp 100 Gr yaprak yaprak doğranmış

Tuz

Zeytinyağı

Limon suyu

TATLI

Cevizli veya fıstıklı baklava

Tavsiyem, ramazan ayında daha hafif olduğu için sütlü nuriye

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