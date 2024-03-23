Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

BEĞENDİLİ KEBAP



BEĞENDİ İÇİN;



6 adet bostan patlıcan



4 yemek kaşığı un 200gr



Taze kaşar 200gr



Süt 500gr



2 adet limon suyu



Zeytinyağı 180gr



Tuz



Yapılışı;



Patlıcanları közleyelim, köz yok ise ocakta pişirelim ve soyalım



Önceden hazırlanan zeytinyağı, limon suyunun içerisinde ezelim, ezdikten sonra tencereye sıvı yağ ve tereyağı karışımını koyalım ve eritelim, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım



Üzerine 500gr sütü ekleyip biraz kıvam alınca patlıcanı ilave edelim



Tuz ve rendelenen kaşarı da ilave edip kaynatalım



Patlıcanlar acı ise toz şeker eklenebilir



TAS KEBABI İÇİN;



Dana kuşbaşı 700gr doğranmış



Domates salçası 2 yemek kaşığı



Kuru soğan 1 orta boy



Tuz



Pulbiber isteğe göre 10 gr



Rende havuç 120gr



2 diş sarımsak 6gr



Yapılışı;



Tencereye soğan, sarımsak ve havucu koyalım



Üzerine biraz sıvı yağ ile kavuruyoruz ve domates salçasını ekleyip 5-6 dakika kavuruyoruz



Üzerine su ilave dip kaynatalim



Etleri 3 dakika kadar sıcak suda kaynatıp süzelim



Daha sonra ocakta kaynayan sosun içine ilave edip orta ateşte 30-40 dakika kadar kaynatalım



Tuz karabiber ve tercihe göre pul biber kullanılabilir



Beğendinin üzerine pişirilen tas kebabından sosu ile ekleyerek birlikte servis edelim. Afiyet olsun.

ÇOBAN SALATA



Domates 500gr küp küp doğranmış



Sivribiber 120gr biberi slice şekilde doğranmış



Maydonoz 100 Gr ince ince doğranmış ya da yaprakları ayrılmış



Nane 100gr ince doğranmış



Salatalık 200gr küp küp doğranmış



Fındık turp 100 Gr yaprak yaprak doğranmış



Tuz



Zeytinyağı



Limon suyu



TATLI



Cevizli veya fıstıklı baklava



Tavsiyem, ramazan ayında daha hafif olduğu için sütlü nuriye

