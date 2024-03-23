Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 13. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 13. gününün gelmesiyle birlikte"iftara ne pişirsem" diye düşünen kişilere özel nefis yemek menüsü hazırladık. Kolay ve lezzetli yemek tarifiyle, akşam sofranızda lezzetli yemeklerinizi sunabilirsiniz. Peki Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault & Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın menüsünde ne var?
İşte bugün iftarda sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz menünün tarifleri:
EZOGELİN ÇORBA
Kırmızı mercimek 200gr
İnce bulgur pilavlık midyat 30gr
Pirinç 50gr
Domates salçası 2 yemek kaşığı
Tereyağı 50gr
Sıvı yağ 50gr
Kuru nane 10gr
Pulbiber 10gr
Tuz yeterince
Kuru soğan rendelenmiş 2 orta boy
Sarımsak 2 diş doğranmış
Yarım limon suyu
Yapılışı;
Orta boy tencereye kırmızı mercimek, bulgur ve pirinci koyalım
Ilık su ile ıslatalım ve 10 dakika sonra süzelim
Önceden doğradığımız soğanı, sarımsağı ve domates salçasını güzelce kavuralım
Üzerine bir miktar su koyup kaynatalım, mercimekleri de ekleyelim
Kaynarken bir tava yardımıyla tereyağında pul biber ve naneyi kavuralım
Çorbamıza ilave edip üzerindeki kefi alarak servise sunalım.
ZEYTİNYAĞLI PIRASA
1kg incelerinden pırasa 2 parmak boğum şeklinde kes ve yıka
1 adet havuç 180gr havucu soy ve ortadan ikiye böl ve çapraz şekilde kes
1 orta boy limon suyu
1 yemek kaşığı pirinç
180gr zeytinyağı
2 su bardağı su
Tuz
1 adet kesme şeker
Yapılışı;
Önceden hazırladığımız pırasa, havuç, pirinç ve limon suyunu tepsiye diziyoruz
Sıralama şu şekilde olacak:
Pırasa-Havuç-Pirinç-Tuz-Şeker-Zeytinyağı-Su
Ağzını folyo ile kapatıp 200 derece fırında 30dk pişiriyoruz
Bunları bir tencerede de yapabilirsiniz
BEĞENDİLİ KEBAP
BEĞENDİ İÇİN;
6 adet bostan patlıcan
4 yemek kaşığı un 200gr
Taze kaşar 200gr
Süt 500gr
2 adet limon suyu
Zeytinyağı 180gr
Tuz
Yapılışı;
Patlıcanları közleyelim, köz yok ise ocakta pişirelim ve soyalım
Önceden hazırlanan zeytinyağı, limon suyunun içerisinde ezelim, ezdikten sonra tencereye sıvı yağ ve tereyağı karışımını koyalım ve eritelim, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım
Üzerine 500gr sütü ekleyip biraz kıvam alınca patlıcanı ilave edelim
Tuz ve rendelenen kaşarı da ilave edip kaynatalım
Patlıcanlar acı ise toz şeker eklenebilir
TAS KEBABI İÇİN;
Dana kuşbaşı 700gr doğranmış
Domates salçası 2 yemek kaşığı
Kuru soğan 1 orta boy
Tuz
Pulbiber isteğe göre 10 gr
Rende havuç 120gr
2 diş sarımsak 6gr
Yapılışı;
Tencereye soğan, sarımsak ve havucu koyalım
Üzerine biraz sıvı yağ ile kavuruyoruz ve domates salçasını ekleyip 5-6 dakika kavuruyoruz
Üzerine su ilave dip kaynatalim
Etleri 3 dakika kadar sıcak suda kaynatıp süzelim
Daha sonra ocakta kaynayan sosun içine ilave edip orta ateşte 30-40 dakika kadar kaynatalım
Tuz karabiber ve tercihe göre pul biber kullanılabilir
Beğendinin üzerine pişirilen tas kebabından sosu ile ekleyerek birlikte servis edelim. Afiyet olsun.
ÇOBAN SALATA
Domates 500gr küp küp doğranmış
Sivribiber 120gr biberi slice şekilde doğranmış
Maydonoz 100 Gr ince ince doğranmış ya da yaprakları ayrılmış
Nane 100gr ince doğranmış
Salatalık 200gr küp küp doğranmış
Fındık turp 100 Gr yaprak yaprak doğranmış
Tuz
Zeytinyağı
Limon suyu
TATLI
Cevizli veya fıstıklı baklava
Tavsiyem, ramazan ayında daha hafif olduğu için sütlü nuriye
- Etiketler :
- Haberler -
- N-Life N-Lezzetler
- N-Life
- İftar Menüsü
- Ramazan