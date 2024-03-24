Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 14. gününün gelmesiyle birlikte "iftara ne pişirsem" diye düşünen kişilere özel kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri hazırladık. Nefis ve lezzetli yemek tarifleriyle, akşam sofranızda ailenize ve arkadaşlarınıza lezzetli yemeklerinizi tattırabilirsiniz. Peki Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault & Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın menüsünde ne var?
İşte bugün iftarda hazırlayabileceğiniz yemek menüsü tarifleri;
DOMATES ÇORBASI
1kg olgunlaşmış domates
200gr kuru soğan
2 diş sarımsak
100gr sıvı yağ, zeytinyağı
50gr tereyağı
120gr rendelenmiş kaşar
Tuz
Karabiber
ETLİ KEREVİZ
Malzemeler;
2 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy soğan
Yarım limon suyu
200gr kuzu eti
200gr havuç
500gr patates
1 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Tuz yeterince
Karabiber 10gr
Dereotu yarım demet
Yapılışı;
Kereviz ve patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın
Soğanı yemeklik doğrayın ve et ile birlikte tencereye alın
Üzerine su ekleyip kapağı kapalı olarak 30 dk pişirin
Sebzeleri ekleyin, unu bir miktar yemeğin suyu ile karıştırın, tuzunu karabiberini de katın ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin
Bir kasede yumurta sarısını yemeğin suyundan bir kepçe yardımıyla ilave edin ve çırpın.
Pişen yemeğe ilave edin, 5 dk pişirin ve servis için üzerine dere otu atın. Afiyet olsun
BULGUR PİLAVI
500gr midyat bulguru
250gr soyulmuş ve küp küp doğranmış domates
250gr fare dişi doğranmış kuru soğan
2 diş doğranmış sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
120gr sıvıyağı
30gr tereyağı
80gr sivri biber
Tuz, karabiber, pul biber tercihe göre ilave edilebilir. Afiyet olsun
ZEYTİNYAĞLI
1 kg ayşekadın
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
120 gr zeytinyağı
Yarım limon
Tuz ve şeker
ÇOBAN SALATA
Domates 250gr
Salatalık 170gr
Maydonoz 70gr
Nane 15gr
Fındık turp 15gr
Kuru veya taze soğan 120gr
1 limon suyu
Zeytinyağı 50gr
Nar ekşisi 10gr
Sivribiber 100gr
Tuz
TEL KADAYIF TATLISI
1 kg tel kadayıf
150gr margarin
200gr ceviz veya Antep fıstığı
1,5kg şeker
Su 1,2 kg
Yarım limon
Pişimi;
180derece fırında 35 dk pişirin, fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbetini dökün