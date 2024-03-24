Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

İftar menüsü hazırlıkları, akşam ezanının okunmasına az bir zaman kala başladı. "Bugün iftarda ne yapsam, ne pişirsem?" diye düşünenlere özel, ana yemek, pilav, zeytinyağlı, çoban salata ve tatlıdan oluşan 6 çeşit nefis yemek tarifiyle sofralarınıza lezzet katabilir, misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. D.ream restoranlarından BORSA KANDİLLİ’nin Executive Şef’i Şenel Çin, Ramazan boyunca kolay, basit ve lezzetli tariflerini Ntv.com.tr için yazacak. Peki, Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın bugünkü iftar menüsünde neler var? İşte Ramazanın 14. gününe özel iftar menüsü.

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

Ramazan ayının 14. gününün gelmesiyle birlikte "iftara ne pişirsem" diye düşünen kişilere özel kolay, lezzetli ve pratik tarifleri hazırladık. Nefis ve lezzetli yemek tarifleriyle, akşam sofranızda ailenize ve arkadaşlarınıza lezzetli yemeklerinizi tattırabilirsiniz. Peki Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault & Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın menüsünde ne var?

İşte bugün iftarda hazırlayabileceğiniz yemek menüsü tarifleri;

DOMATES ÇORBASI

1kg olgunlaşmış domates
200gr kuru soğan
2 diş sarımsak
100gr sıvı yağ, zeytinyağı
50gr tereyağı
120gr rendelenmiş kaşar
Tuz
Karabiber

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 1

ETLİ KEREVİZ

Malzemeler;

2 adet orta boy kereviz
1 adet orta boy soğan
Yarım limon suyu
200gr kuzu eti
200gr havuç
500gr patates
1 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Tuz yeterince
Karabiber 10gr
Dereotu yarım demet

Yapılışı;

Kereviz ve patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın
Soğanı yemeklik doğrayın ve et ile birlikte tencereye alın
Üzerine su ekleyip kapağı kapalı olarak 30 dk pişirin
Sebzeleri ekleyin, unu bir miktar yemeğin suyu ile karıştırın, tuzunu karabiberini de katın ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin
Bir kasede yumurta sarısını yemeğin suyundan bir kepçe yardımıyla ilave edin ve çırpın.
Pişen yemeğe ilave edin, 5 dk pişirin ve servis için üzerine dere otu atın. Afiyet olsun

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 2

BULGUR PİLAVI

500gr midyat bulguru
250gr soyulmuş ve küp küp doğranmış domates
250gr fare dişi doğranmış kuru soğan
2 diş doğranmış sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
120gr sıvıyağı
30gr tereyağı
80gr sivri biber
Tuz, karabiber, pul biber tercihe göre ilave edilebilir. Afiyet olsun

ZEYTİNYAĞLI

1 kg ayşekadın
1 adet orta boy soğan
2 diş sarımsak
120 gr zeytinyağı
Yarım limon
Tuz ve şeker

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 3

ÇOBAN SALATA

Domates 250gr
Salatalık 170gr
Maydonoz 70gr
Nane 15gr
Fındık turp 15gr
Kuru veya taze soğan 120gr
1 limon suyu
Zeytinyağı 50gr
Nar ekşisi 10gr
Sivribiber 100gr
Tuz

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü - 4

TEL KADAYIF TATLISI

1 kg tel kadayıf
150gr margarin
200gr ceviz veya Antep fıstığı
1,5kg şeker
Su 1,2 kg
Yarım limon

Pişimi;

180derece fırında 35 dk pişirin, fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbetini dökün

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