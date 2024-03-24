Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın 14. gününe özel nefis yemek tarifi ve menüsü

ETLİ KEREVİZ



Malzemeler;



2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy soğan

Yarım limon suyu

200gr kuzu eti

200gr havuç

500gr patates

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

Tuz yeterince

Karabiber 10gr

Dereotu yarım demet



Yapılışı;



Kereviz ve patateslerin kabuklarını soyup küp küp doğrayın

Soğanı yemeklik doğrayın ve et ile birlikte tencereye alın

Üzerine su ekleyip kapağı kapalı olarak 30 dk pişirin

Sebzeleri ekleyin, unu bir miktar yemeğin suyu ile karıştırın, tuzunu karabiberini de katın ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin

Bir kasede yumurta sarısını yemeğin suyundan bir kepçe yardımıyla ilave edin ve çırpın.

Pişen yemeğe ilave edin, 5 dk pişirin ve servis için üzerine dere otu atın. Afiyet olsun

BULGUR PİLAVI



500gr midyat bulguru

250gr soyulmuş ve küp küp doğranmış domates

250gr fare dişi doğranmış kuru soğan

2 diş doğranmış sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

120gr sıvıyağı

30gr tereyağı

80gr sivri biber

Tuz, karabiber, pul biber tercihe göre ilave edilebilir. Afiyet olsun



ZEYTİNYAĞLI



1 kg ayşekadın

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

120 gr zeytinyağı

Yarım limon

Tuz ve şeker

ÇOBAN SALATA



Domates 250gr

Salatalık 170gr

Maydonoz 70gr

Nane 15gr

Fındık turp 15gr

Kuru veya taze soğan 120gr

1 limon suyu

Zeytinyağı 50gr

Nar ekşisi 10gr

Sivribiber 100gr

Tuz

TEL KADAYIF TATLISI



1 kg tel kadayıf

150gr margarin

200gr ceviz veya Antep fıstığı

1,5kg şeker

Su 1,2 kg

Yarım limon



Pişimi;



180derece fırında 35 dk pişirin, fırından çıktıktan 5 dakika sonra şerbetini dökün