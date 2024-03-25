Bugün iftarda ne yapsam, ne pişirsem? Ramazanın 15. gününe özel lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Ramazan ayının 15. gününün gelmesiyle birlikte "iftara ne yapsam" diye düşünenlere özel kolay, lezzetli ve nefis yemek tarifleri hazırladık. Pratik yemek tarifleriyle, akşam sofranızda sevdiklerinize ve dostlarınıza lezzetli yemeklerinizi tattırabilirsiniz. Peki, Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault & Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın menüsünde ne var?
İşte bugün iftarda hazırlayabileceğiniz yemek menüsü tarifleri;
BROKOLİ ÇORBASI
1kg brokoli (ayıklanmış)
300gr patates soyulup slice doğranacak
500gr kuru soğan slice
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı karbonat
Tuz
Karabiber
50gr tereyağı
100gr sıvı yağ
DALYAN KÖFTE
Malzemeler;
1kg kıyma dana kaburgadan
200gr kuzu döş kıyma
1 orta boy rendelenmiş soğan
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber
Kimyon
Havuç 300gr haşlanmış
120gr haşlanmış veya konserve bezelye
4 adet haşlanmış yumurta (4e bölün)
Domates salçası 150gr
2 yemek kaşığı un
50 gr sıvı yağ
Domates
Sivribiber
Yağlı kağıt
Patates püresi İçin;
1kg patates soyulmuş ve dilimlenmiş
150gr tereyağı
200ml süt
Tuz
Karabiber
Tercihe göre 1 diş sarımsak
Önce patatesleri haşlayın
Güzelce ezilme kıvamına gelince süzelim ve bir çatal veya çırpma teli ile ezelim
Süt ve tereyağı kaynatalım ve patatese ilave edelim
Tuz karabiber ilavesini unutmayalım
Yapılışı;
Kıymaları güzelce 2 defa çektirin
İçine tuz, karabiber, kimyon, soğan, sarımsakları ekleyip güzelce yoğuralım birbiriyle özdeşleşsin
Bu karışımı bir yağlı kağıdın üzerine yayalım ve içerisine havuç, bezelye, yumurtaları koyarak yuvarlayalım
Yuvarlak olunca uç kısımlarndan ters katlayıp tepsiye koyalım
200 derecelik fırında 35dk pişirelim
Çıktığında hafif soğutarak keselim
Üzerine domates salçası, sıvı yağ ve çok az un ile bir sos yapalım ve köfte ile buluşturalim
Üzerine domates ve biberleri de koyup fırına atıp 10 dakika pişirelim
Patates püresi ile birlikte sunabilirsiniz
Afiyet olsun
ENGİNAR SALATASI
3 adet enginarı ince ince kıyalım, limon suyu ve portakal suyuna yatıralım
3 bağ roka ince kıyılmış
2 adet limon suyu
50gr zeytinyağı
Tuz
Susam var ise simit susamı eğer yok ise nar tanesi de kullanabilirsiniz
FIRINLANMIŞ BEYAZ LAHANA SARMASI
1 su bardağı pirinç
Kuru soğan 500gr
Maydonoz yarım bağ doğranmış
Kereviz sapı 120 gr
Yenibahar 10gr
Dolmalık çam fıstığı 20gr
Kuş üzümü 20gr
Şeker 5gr
Tarçın 10gr
Kuru nane 10gr
3 adet limonun suyu
Nar ekşisi 120gr
Zeytinyağı 300gr
Su
Tuz
Karabiber tercihe göre
Biber salçası 150gr
GÜLLAÇ
1 adet 400gr güllaç
3 litre süt
750 gr toz şeker
1 adet vanilya şekeri 10gr
2-3 damla gül suyu(Tercihe göre)
Çekilmiş ceviz 120gr
Çekilmiş fındık 120gr
Var ise file badem 40gr
Nar 2 orta boy sunum için
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