Bugün iftarda ne yapsam, ne pişirsem? Ramazanın 15. gününe özel lezzetli ve pratik yemek tarifleri

DALYAN KÖFTE

Malzemeler;



1kg kıyma dana kaburgadan

200gr kuzu döş kıyma

1 orta boy rendelenmiş soğan

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kimyon

Havuç 300gr haşlanmış

120gr haşlanmış veya konserve bezelye

4 adet haşlanmış yumurta (4e bölün)

Domates salçası 150gr

2 yemek kaşığı un

50 gr sıvı yağ

Domates

Sivribiber

Yağlı kağıt



Patates püresi İçin;



1kg patates soyulmuş ve dilimlenmiş

150gr tereyağı

200ml süt

Tuz

Karabiber

Tercihe göre 1 diş sarımsak

Önce patatesleri haşlayın

Güzelce ezilme kıvamına gelince süzelim ve bir çatal veya çırpma teli ile ezelim

Süt ve tereyağı kaynatalım ve patatese ilave edelim

Tuz karabiber ilavesini unutmayalım



Yapılışı;



Kıymaları güzelce 2 defa çektirin

İçine tuz, karabiber, kimyon, soğan, sarımsakları ekleyip güzelce yoğuralım birbiriyle özdeşleşsin

Bu karışımı bir yağlı kağıdın üzerine yayalım ve içerisine havuç, bezelye, yumurtaları koyarak yuvarlayalım

Yuvarlak olunca uç kısımlarndan ters katlayıp tepsiye koyalım

200 derecelik fırında 35dk pişirelim

Çıktığında hafif soğutarak keselim

Üzerine domates salçası, sıvı yağ ve çok az un ile bir sos yapalım ve köfte ile buluşturalim

Üzerine domates ve biberleri de koyup fırına atıp 10 dakika pişirelim

Patates püresi ile birlikte sunabilirsiniz

Afiyet olsun

