Bugün iftarda ne yapsam? Ramazan ayının 16. gününe özel iftar menüsü ve lezzetli yemek tarifleri

TERBİYELİ YAHNİ



Kuzu kuşbaşı 600gr

2 adet defne yaprağı

Havuç 170gr

Arpacık soğanı 250gr

Tereyağı 50gr

Nohut 100gr haşlanmış

Yarım su bardağı et suyu

Üzeri için maydonoz



Terbiyesi için;



1 adet limon suyu

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı nişasta

Tuz

Karabiber



Yapılışı;



Kuşbaşı şeklinde doğranmış kuzu etini tencereye alıp üzerini örtecek kadar su koyalım ve defne yaprağıyla havuçları ilave edelim

Ocakta 1 saat pişirelim

Diğer tarafta arpacık soğanını tereyağı ile tavada soteleyelim ve bunu da etler biraz pişince ilave ederek kaynatalım

Nohutları da ekleyin ve ocaktan almaya yakın terbiyesini de yedirin

3 dakika kaynadıktan sonra servise hazır

Terbiye kesilmesin diye tencere suyundan 2-3 kepçe ilave edin

Afiyet olsun



BAHÇE SALATASI



LoLorosso 150gr

Andivyer 100gr

Pakçoy 70gr

Kuzu kulağı 50gr

Roka 1 bağ

Yedikule marul 3 adet

2 adet limon suyu

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Cherry domates

ZEYTİNYAĞLI ASMA SARMA



Salamura asma yaprağı 600gr

1 su bardağı pirinç

Kuru soğan 500gr ince doğranmış

Maydonoz yarım bağ doğranmış

Kereviz sapı 120gr

Yenibahar 10gr

Tarçın 10gr

Kuru nane 10gr

3 adet limon suyu

Nar ekşisi 120gr

Zeytinyağı 300gr

Biber salçası 150gr

Tuz

Karabiber

Çam fıstığı 20gr

Kuş üzümü 20gr

Toz şeker 5gr

DOMATESLİ PİLAV



500gr pirinç

100gr zeytinyağı

50gr tereyağı

200gr küp küp doğranmış domates

Tuz



KREM ŞOKOLA



Süt 1kg

Şeker 200gr

Kakao 40gr

Nişasta 40gr

Hindistan cevizi 50gr

Bitter çikolata 50gr

1 yumurta sarısı

10gr vanilya 1 paket vanilya şekeri



Yapılışı;



Süt, şeker, kakao ve vanilyayı bir tencereye koyup kaynatalım

Nişasta ile yumurta sarısını biraz suyla çözelim ve süte ilave edelim

Kıvam alıncaya kadar kaynatıp kaselere koyup soğutalım

Üzerine hindistan cevizi veya toz fıstık serperek servis edebilirsiniz

Afiyet olsun