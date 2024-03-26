Bugün iftarda ne yapsam? Ramazan ayının 16. gününe özel iftar menüsü ve lezzetli yemek tarifleri

Ramazan ayının 16. gününde "iftara ne yapsam, ne pişirsem?" diye düşünenlere özel kolay, lezzetli ve nefis yemek tarifleri hazırladık. Pratik yemek tarifleriyle, akşam sofranızda sevdiklerinize ve dostlarınıza lezzetli yemeklerinizi tattırabilirsiniz. Peki, Michelin Tavsiye Listesinde bulunan, Gault & Millau ödüllü Borsa Restaurant'ın menüsünde ne var?
İşte bugün iftarda hazırlayabileceğiniz yemek menüsü tarifleri;
KEREVİZ ÇORBASI
600gr soyulmuş ve küp küp doğranmış fare dişi kereviz
170gr soyulmuş fare dişi doğranmış havuç
50gr yıkanmış pirinç
300gr süzme yoğurt
2 adet limon suyu
3 yemek kaşığı un
Tuz
İnce kıyılmış dereotu(Servis için)
TERBİYELİ YAHNİ
Kuzu kuşbaşı 600gr
2 adet defne yaprağı
Havuç 170gr
Arpacık soğanı 250gr
Tereyağı 50gr
Nohut 100gr haşlanmış
Yarım su bardağı et suyu
Üzeri için maydonoz
Terbiyesi için;
1 adet limon suyu
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı nişasta
Tuz
Karabiber
Yapılışı;
Kuşbaşı şeklinde doğranmış kuzu etini tencereye alıp üzerini örtecek kadar su koyalım ve defne yaprağıyla havuçları ilave edelim
Ocakta 1 saat pişirelim
Diğer tarafta arpacık soğanını tereyağı ile tavada soteleyelim ve bunu da etler biraz pişince ilave ederek kaynatalım
Nohutları da ekleyin ve ocaktan almaya yakın terbiyesini de yedirin
3 dakika kaynadıktan sonra servise hazır
Terbiye kesilmesin diye tencere suyundan 2-3 kepçe ilave edin
Afiyet olsun
BAHÇE SALATASI
LoLorosso 150gr
Andivyer 100gr
Pakçoy 70gr
Kuzu kulağı 50gr
Roka 1 bağ
Yedikule marul 3 adet
2 adet limon suyu
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Nar ekşisi
Cherry domates
ZEYTİNYAĞLI ASMA SARMA
Salamura asma yaprağı 600gr
1 su bardağı pirinç
Kuru soğan 500gr ince doğranmış
Maydonoz yarım bağ doğranmış
Kereviz sapı 120gr
Yenibahar 10gr
Tarçın 10gr
Kuru nane 10gr
3 adet limon suyu
Nar ekşisi 120gr
Zeytinyağı 300gr
Biber salçası 150gr
Tuz
Karabiber
Çam fıstığı 20gr
Kuş üzümü 20gr
Toz şeker 5gr
DOMATESLİ PİLAV
500gr pirinç
100gr zeytinyağı
50gr tereyağı
200gr küp küp doğranmış domates
Tuz
KREM ŞOKOLA
Süt 1kg
Şeker 200gr
Kakao 40gr
Nişasta 40gr
Hindistan cevizi 50gr
Bitter çikolata 50gr
1 yumurta sarısı
10gr vanilya 1 paket vanilya şekeri
Yapılışı;
Süt, şeker, kakao ve vanilyayı bir tencereye koyup kaynatalım
Nişasta ile yumurta sarısını biraz suyla çözelim ve süte ilave edelim
Kıvam alıncaya kadar kaynatıp kaselere koyup soğutalım
Üzerine hindistan cevizi veya toz fıstık serperek servis edebilirsiniz
Afiyet olsun