Creme Brulee (Krem Brüle) nedir, nasıl yapılır?

Creme brulee, yanmış krema olarak da bilinir ve sertleştirilmiş karamelize şeker tabakası ile tepesinde zengin muhallebi bazından oluşan bir tatlıdır. Normalde biraz soğutulmuş olarak servis edilir; karamelleştirmeden gelen ısıişlem, ortasını serin bırakırken muhallebinin üstünü ısıtma eğilimindedir. Muhallebi tabanı, Fransız mutfağında geleneksel olarak vanilya ile tatlandırılır, ancak başka tatlar da olabilir. Bazen meyvelerle süslenir.



Creme Brulee (Krem Brüle) Teknikleri



Crème brûlée genellikle ayrı kaplarda servis edilir. Karamel diskleri ayrı ayrı hazırlanıp servis edilmeden hemen önce üzerine konulabilir veya servisten hemen önce karamel doğrudan muhallebinin üzerinde oluşturulabilir.



Muhallebi yapmak için iki yöntem vardır. Daha yaygın olanı, yumurta sarısını şekerle bir çift kazanda çırpıp kremayı ekleyerek, muhallebi ocaktan alındıktan sonra vanilya ekleyerek "sıcak" bir muhallebi oluşturur. Alternatif olarak, yumurta sarısı/şeker karışımı sıcak krema ile kıvamlandırılabilir ve sonunda vanilya eklenebilir.

"Soğuk" yöntemde yumurta sarısı ve şeker, karışım şerit aşamasına gelene kadar birlikte çırpılır. Daha sonra soğuk ağır krema, yumurta sarısı karışımına ve ardından vanilyaya çırpılır. Daha sonra kalıplara dökülür ve benmari usulü pişirilir.

Creme brule (krem brüle) malzemeleri



5 adet yumurta sarısı

70 g toz şeker

7 g vanilya

200 gr kreama

100 ml süt

40 gr Tereyağı

üzeri için esmer şeker

Creme brulee (krem brüle) yapım aşamaları



Beyaz ve sarı kısımlarını dikkatli bir şekilde ayırdığınız yumurta sarılarını cam bir kaseye aktarın. Toz şeker ve vanilya ilavesi ile karıştırın. Süt ve kremayı küçük bir sos tenceresine aktarın, kaynama derecesine gelene kadar kısık ateşte kaynatın.



Kaynamaya yakın ocaktan aldığınız krema ve süt karışımını oda sıcaklığında biraz beklettikten sonra yumurta sarılı karışıma azar azar ekleyin ve hızlıca karıştırın.



Son olarak oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını katın ve 1-2 dakika kadar karıştırmaya devam edin.



Hazır olan creme brulee karışımını, ısıya dayanıklı fırın kaplarına eşit olarak paylaştırın. Tabanını en az bir parmak kalınlığında su ile kapladığınız fırın tepsisine porsiyonluk tatlı kaplarını dizin.



Yumurta ağırlıklı ve sulu kıvamlı bir tatlı olduğu için önceden ısıtılmış 120 derece fırında, sütlü tatlı kıvamı alana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.



Fırından çıkardığınız tatlıları ılındıktan sonra buzdolabına kaldırın. Servis edeceğiniz zaman soğuk tatlıların üzerine esmer şekeri paylaştırın. Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin.





