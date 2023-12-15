Dünya lezzetleri listesinde cağ kebabı ilk 20'de

Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Hırvatistan merkezli seyahat rehberi TasteAtlas (Lezzet Atlası), 2023 yılının en iyi 100 lezzetini açıkladı. Bunlardan biri de Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaret ile tescillenen lezzeti, cağ kebabı oldu.

Listede 20'nci sırada yer alan cağ kebabı, Erzurum'un 2 bin 500 rakımlı yaylalarında beslenen koyunların eti ile yapılıyor. Karabiber, pul biber, reyhan ve tuz gibi baharatlar ile harmanlanan kemiksiz et, en az 48 saat buzdolabında bekledikten sonra 'cağ' adı verilen şişlere takılıyor. Daha sonra bu şekilde hazırlanan etler, odun ateşinde pişirilip, servis ediliyor.