Hamsikoli nasıl yapılır? İşte hamsikoli malzemeleri ve tarifi

Hamsikoli veya Hamsili ekmek, hamsi, mısır unu, zeytinyağı ve çeşitli sebzelerle yapılan bir yemektir. Rize başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de tüketilir. Hamsili ekmek, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve 2021 yılında Hopa Hamsili Ekmeği adıyla coğrafi işaret belgesi almıştır. Sıcak veya soğuk yenilebilir. Yanında salatalık ve ayran tercih edilir.



Hamsikoli İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?



hamsi

pazı

taze soğan

taze nane

mısır unu

sıcak su

tuz



Hamsikoli Nasıl Hazırlanır?



Hamsileri, kafalarını kopararak ve kılçıklarını çıkararak fileto halinde ayıklayınız; yıkayıp durulayınız. Pazı, taze soğan ve naneleri ince doğrayınız. Doğradığınız malzemeleri hamsi ile birlikte mısır ununun üzerine boşaltınız. Çok sıcak su yu yavaş yavaş ilave ederek karıştırınız ve yoğurunuz. Hazırladığınız hamuru tepsiye koyarak orta sıcaklıktaki fırında (180-200oC) 30-35 dakika pişiriniz. Sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz. Not: Bu ekmek Karadeniz’in her tarafında yaygındır