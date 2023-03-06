Kandil simidi nasıl yapılır? Mahlepli/mahlepsiz kandil simidi tarifi ve malzemeleri

Evde kandil simidi tarifi, İslam aleminde önemli günlerden olan Berat Kandili'nin bugün idrak edilecek olması nedeniyle araştırılıyor. Paylaşmayı ve iyiliği yücelten kandil günlerinde akla gelen ilk lezzetlerden biri de kandil simididir. Peki, kandil simidi nasıl yapılır? İşte mahlepli/mahlepsiz kandil simidi tarifi ve malzemeleri.
Mahlepli kandil simidi malzemeleri;
4,5 su bardağı un
125 gram eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta
1,5 çay bardağı sulu yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
Yumurta
Susam
Mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
Mahlepsiz kandil simidi malzemeleri;
1 yumurta sarısı
2 çorba kaşığı yoğurt
2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
1,5 çorba kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
125 gram tereyağı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 çay kaşığı kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzeri için:
Bir tutam susam ve üzerine bir gram mahlepsiz için tarifi hazırladık. Kandil tarihlerine özel hazırlanan kandil simidi. en güzel
1 yumurta beyazı
Susam
Çörek otu
Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
180 derecede 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.