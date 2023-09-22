Kaşık helvası nasıl yapılır? İşte adım adım kaşık helvası tarifi...

Denizli'nin en meşhur tatlılarından olan kaşık helvası, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabiliyor. Yapılışı çok zor olmayan ancak lezzetiyle damaklara hitap eden kaşık helvası Denizli düğünlerinin vazgeçilmez tatlısıdır. Peki, kaşık helvası nasıl yapılır? İşte adım adım kaşık helvası tarifi...

Kaşık helvası nasıl yapılır? İşte adım adım kaşık helvası tarifi...

Kaşık helvası, Denizli'nin en meşhur lezzetlerinden biri. Özellikle düğün, nişan veya cenazelerde ikram edilen kaşık helvası içerisine ceviz, fıstık ya da fındık ilave edilerek yapılabilir. 

Kaşık helvası nasıl yapılır? İşte adım adım kaşık helvası tarifi... - 1

Kaşık Helvası Malzemeleri Neler?

1 paket margarin
3 su bardağı un
1 su bardağı iri dövülmüş fındık
2 paket (250 g) pudra şekeri

Kaşık Helvası Nasıl Yapılır?

1 paket margarin tencerede eritilir. Eritilen margarine un eklenerek 20-25 dk orta ateşte karıştırılarak kavrulur. İri dövülmüş fındıklar da karışıma ilave edildikten sonra tekrar 20-25 dk kavrulur. Ocaktan alınan karışıma pudra şekeri ilave edilir. Elimiz karışımın sıcaklığına dayanabileceği ısıya geldiğinde helva kaşıkla alıp avuç içimizle bastırılıp kaşıktan çıkartılır.

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