Kerebiç nasıl yapılır? (Adım adım kerebiç tarifi)

Kerebiç beyaz bir kaymağın içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Beyaz kaymak olmaksızın da yenen bu tatlıya Ma'amoul denilir.



Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir.



BEYAZ KÖPÜĞÜN YAPILIŞI

Çöven kökünün bir gün ıslatılıp bekletilmesinden ve devamlı kaynatılmasından elde edilen beyaz köpük, başka bir kaba alınır. Şekerle karıştırılarak çırpılır ve böylece kerebicin beyaz köpüğü elde edilmiş olur.