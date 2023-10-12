Kerebiç nasıl yapılır? (Adım adım kerebiç tarifi)

Kerebiç, Ramazan ayında ve bayramlarda çokça tüketilen bir tatlıdır. Mersin yöresine ait olan Kerebiç, Türk Patent ve Marka Kurulu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret sayılmıştır. Peki, kerebiç nasıl yapılır? İşte adım adım kerebiç tarifi...

Kerebiç nasıl yapılır? (Adım adım kerebiç tarifi)

Kerebiç beyaz bir kaymağın içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Beyaz kaymak olmaksızın da yenen bu tatlıya Ma'amoul denilir.

Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir.

BEYAZ KÖPÜĞÜN YAPILIŞI

Çöven kökünün bir gün ıslatılıp bekletilmesinden ve devamlı kaynatılmasından elde edilen beyaz köpük, başka bir kaba alınır. Şekerle karıştırılarak çırpılır ve böylece kerebicin beyaz köpüğü elde edilmiş olur.

Kerebiç nasıl yapılır? (Adım adım kerebiç tarifi) - 1

KEREBİÇ MALZEMELERİ

Dış Harcı:

Un (alabildiği kadar)
3 yemek kaşığı irmik
2 Yumurta
200 gr Yağ

İç Harcı:

Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre
Şeker (isteğe göre)

Kreması:

Çöven Otu
Su
Şeker (isteğe göre)

KEREBİÇ NASIL YAPILIR?

Özelikle Ramazan ayında çok tüketilen bir tatlıdır. Kerebiç, içli köfte şekline getirilerek yapılan kısmın dışı irmik, yağ, karbonat ve şekerle yapılır, içine Antepfıstığı veya ceviz konulur. Hassas durum kurabiyelerin kesinlikle kızarmış olmaması gerekiyor. Kreması ise çöven otu köklerinin bir gece suda bekletilmesinin ardından 5 saat süreyle kaynatılması sonucunda oluşan yeşil suyun köpürene dek çırpılması ile köpük oluşturulur. Ancak köpük oluştuktan sonra bol şeker ilave edilerek kıvamı arttırılır. Bu köpük içine konulan kurabiyeler üzerine tarçın dökülür.

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