Kerebiç nasıl yapılır? (Adım adım kerebiç tarifi)

Kerebiç beyaz bir kaymağın içinde yatan, içi fıstık ya da cevizle dolu, irmikten yapılmış, içli köfteye benzeyen bir tatlıdır. Beyaz kaymak olmaksızın da yenen bu tatlıya Ma'amoul denilir.
Yapımında kullanılan beyaz köpüğü oluşturan çöven kökü nedeniyle kerebiç, alışılmışın dışında bir lezzete sahiptir.
BEYAZ KÖPÜĞÜN YAPILIŞI
Çöven kökünün bir gün ıslatılıp bekletilmesinden ve devamlı kaynatılmasından elde edilen beyaz köpük, başka bir kaba alınır. Şekerle karıştırılarak çırpılır ve böylece kerebicin beyaz köpüğü elde edilmiş olur.
KEREBİÇ MALZEMELERİ
Dış Harcı:
Un (alabildiği kadar)
3 yemek kaşığı irmik
2 Yumurta
200 gr Yağ
İç Harcı:
Ceviz veya Antep Fıstığı isteğe göre
Şeker (isteğe göre)
Kreması:
Çöven Otu
Su
Şeker (isteğe göre)
KEREBİÇ NASIL YAPILIR?
Özelikle Ramazan ayında çok tüketilen bir tatlıdır. Kerebiç, içli köfte şekline getirilerek yapılan kısmın dışı irmik, yağ, karbonat ve şekerle yapılır, içine Antepfıstığı veya ceviz konulur. Hassas durum kurabiyelerin kesinlikle kızarmış olmaması gerekiyor. Kreması ise çöven otu köklerinin bir gece suda bekletilmesinin ardından 5 saat süreyle kaynatılması sonucunda oluşan yeşil suyun köpürene dek çırpılması ile köpük oluşturulur. Ancak köpük oluştuktan sonra bol şeker ilave edilerek kıvamı arttırılır. Bu köpük içine konulan kurabiyeler üzerine tarçın dökülür.
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