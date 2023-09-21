Keşkül-ü fukara tatlısı nasıl yapılır? Adım adım keşkül-ü fukara tatlısı tarifi

Osmanlı tatlısı keşkülün eski adı Keşkül-ü Fukara olup, rivayete göre Osmanlı döneminde dervişler ve bazen de tedbil-i kıyafet gezen kadılar halkın içine karışıp dilencilik yaparak topladıkları paraları dergahlara ve imaretlere bağışlarlarmış. Bu paralar ile de keşkül tatlısı yapılıp fakir halka dağıtılırmış.

KEŞKÜLÜN PÜF NOKTALARI



Kontrollü olarak pişirilmesi gereken bir tatlı olan keşkülün kıvamı, sütlaç ve tavuk göğsü gibi piştikten sonra çok yoğun olmamalı. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.