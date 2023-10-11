Krem karamel nasıl yapılır? (Krem karamel tarifi)

Krem karamel her mevsimde tüketilebilecek hafif ve lezzetli sütlü tatlılrdan biri. Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan krem karamelin yapılış aşamalarını derledik.

KREM KARAMEL TARİFİ



Yapımı için malzemeler



6 adet yumurta

1 litre süt

1 adet çubuk vanilin

2 su bardağı toz şeker



Karameli için:



1 yemek kaşığı limon

Yarım su bardağı toz şeker



KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?



Yumurta ve şekeri derin bir kasede çırpın.



Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyin.



Şekeri bir tavaya alın. Üzerine 4-5 damla limon suyu ekleyerek karameli hazırlayın.



Tatlı kaselerinin dibine önce karameli ardından da hazırladığınız harcı ekleyin.



Fırın tepsisine taşmayacak şekilde su ilave edin. Daha sonra tatlı kaplarını yerleştirin.



Üzeri kızarana kadar 175 derede pişirin.



Fırından çıkardıktan sonra bir süre soğutup buzdolabına koyun.



Servise sunmadan önce krem karameli en az 3-4 saat buzdolabında bekletin.



Dolaptan çıkardığınız tatlınızı ters çevirip servis edebilirsiniz.