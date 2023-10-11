Krem karamel nasıl yapılır? (Krem karamel tarifi)

Krem karamel, şeffaf karamel soslu bir muhallebi tatlısıdır. Fransız ve İspanya mutfağının gözde lezzetleri arasında yer alan krem karamel her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabiliyor. Peki, krem karamel nasıl yapılır? İşte krem karamel tarifi...

Krem karamel nasıl yapılır? (Krem karamel tarifi)

Krem karamel her mevsimde tüketilebilecek hafif ve lezzetli sütlü tatlılrdan biri. Fransız mutfağının klasiklerinden biri olan krem karamelin yapılış aşamalarını derledik. 

KREM KARAMEL TARİFİ

Yapımı için malzemeler

6 adet yumurta
1 litre süt
1 adet çubuk vanilin
2 su bardağı toz şeker

Karameli için:

1 yemek kaşığı limon
Yarım su bardağı toz şeker

KREM KARAMEL NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri derin bir kasede çırpın.

Üzerine sütü yavaş yavaş ekleyin.

Şekeri bir tavaya alın. Üzerine 4-5 damla limon suyu ekleyerek karameli hazırlayın.

kaselerinin dibine önce karameli ardından da hazırladığınız harcı ekleyin.

Fırın tepsisine taşmayacak şekilde su ilave edin. Daha sonra tatlı kaplarını yerleştirin.

Üzeri kızarana kadar 175 derede pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra bir süre soğutup buzdolabına koyun.

Servise sunmadan önce krem karameli en az 3-4 saat buzdolabında bekletin.

Dolaptan çıkardığınız tatlınızı ters çevirip servis edebilirsiniz.

N-LEZZETLER HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...