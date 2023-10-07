Makaron nasıl yapılır? (Püf noktalarıyla makaron tarifi)

Makaronun ilk olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair farklı rivayetler var. Fransız mamülü olarak bilinse de kimileri 1700’lü yıllarda italya’dan geldiğini söylüyor. Buna rağmen iki kıtır hamurun arasına yumuşak reçelin konmasıyla elde edilen Paris makaronu'nun Pierre Desfontaines tarafından keşfedildiği kabul ediliyor.

Yapımı için malzemeler



2 yumurtanın beyazı

5 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı badem unu

1,5 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı kakao



Kreması için:



100 gram sıvı krema

2 paket bitter çikolata



Kolay makaron nasıl yapılır?



Öncelikle makaronun iç harcı için kremayı hazırlaın. Sıvı kremayı bir tencereye koyup, ocağa alın. Kreme kaynadıktan sonra kapatıp üzerine çikolataları da ekleyip karıştırın.Bütün karışım eriyince, kıvam alması için buzdolabında bekletin.

Ayırdığınız yumurta beyazlarının üzerine toz şeker ekleyin ve iyice köpürene kadar mikserle çırpın. Karışımı kenarda dinlenmeye bırakın.



Badem ununu derin bir kaba alın. Üzerine pudra şekeri ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyin Kabın içindeki malzemelerin tamamını mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz toz karışım köpürttüğünüz yumurta aklarına ekleyin.



Bir spatula kullanarak toz malzemeleri diğer kaptaki köpük malzemelerle iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı bir krema sıkma torbasına aktarın.



Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine aralıklı daireler olacak şekilde sıkın.



Tepsiyi iki üç kere tezgahın üzerine vurun. Bu işlem, oluşan hava kabarcıklarının hamurdan çıkmasını sağlayacaktır.



Makaron hamurlarını pişirmeden 1 saat kadar dinlendirin. Hamurların üzerinin kabuk tutması gerekiyor. Dinlenme aşaması ardından 180 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin.



Tepsiyi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.



Soğuyan makaronları tepsiden çıkarın.



Hazırlayıp buzdolabına kaldırdığınız kremayı bir makaronun üzerine sürün. Kremalı makaronun üzerini bir başka makaronla kapatarak tatlınızı hazır hale getirin.





