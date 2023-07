Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar D Maris Bay'de özel bir deneyim sunuyor

D Maris Bay, 6 Ağustos Pazar akşamı “Golden Sunset with the Master of Chardonnay” temasıyla misafirlerine özel kokteyl daveti gerçekleştirecek.

D Maris Bay’in içerisinde yer alan Green Hill’in yeşil alanında benzersiz bir gün batımı manzarası eşliğinde verilecek davette konuklar, şampanya eşliğinde özel olarak hazırlanan tadımlıkları deneyimleyecek. Davete, keman sanatçısı Olga Violin ve DJ Ari’nin canlı müzik performansları eşlik edecek.