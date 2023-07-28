Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar D Maris Bay'de özel bir deneyim sunuyor

Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar D Maris Bay'de misafirlere özel eşleşmeli tadım menüsü sunuyor. Geleneksel Anadolu mutfağı kültürünü ve orijinal reçeteleri günümüze uyarlayarak rafine ve sanatsal bir yorum katan Aşkar, 7 Ağustos tarihinde D Maris Bay misafirlerini özel bir deneyime davet ediyor.

D Maris Bay Aqua Bar’da gerçekleştirilecek akşam yemeğinde, Maksut Aşkar’ın hazırladığı şampanya eşleşmeli özel tadım menüsü “Dive into the Blue” temasıyla sergilenecek.