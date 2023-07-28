Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar D Maris Bay'de özel bir deneyim sunuyor

Michelin yıldızlı ünlü şef Maksut Aşkar D Maris Bay'de misafirlere özel eşleşmeli tadım menüsü sunuyor. Geleneksel Anadolu mutfağı kültürünü ve orijinal reçeteleri günümüze uyarlayarak rafine ve sanatsal bir yorum katan Aşkar, 7 Ağustos tarihinde D Maris Bay misafirlerini özel bir deneyime davet ediyor.
D Maris Bay Aqua Bar’da gerçekleştirilecek akşam yemeğinde, Maksut Aşkar’ın hazırladığı şampanya eşleşmeli özel tadım menüsü “Dive into the Blue” temasıyla sergilenecek.
“Dive into the Blue” temasıyla hazırlanan özel tadım menüsü, sadece
Datça Yarımadası’nda Hisarönü’nün en özel koylarından biri üzerinde yer alan D Maris Bay'de olacak.
D Maris Bay, dünya çapında ünlü şeflerin yönetimindeki restoranları, her ritme ve zevke uygun plajları, su üstü ve altındaki aktiviteleri ve benzersiz eğlence anlayışıyla yaz sezonunda tatillerinde seçkin deneyimler arayan misafirlerini “Baydreaming” konseptiyle ağırlamaya devam ediyor.
D Maris Bay, 6 Ağustos Pazar akşamı “Golden Sunset with the Master of Chardonnay” temasıyla misafirlerine özel kokteyl daveti gerçekleştirecek.
D Maris Bay’in içerisinde yer alan Green Hill’in yeşil alanında benzersiz bir gün batımı manzarası eşliğinde verilecek davette konuklar, şampanya eşliğinde özel olarak hazırlanan tadımlıkları deneyimleyecek. Davete, keman sanatçısı Olga Violin ve DJ Ari’nin canlı müzik performansları eşlik edecek.
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