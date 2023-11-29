Money bag tarifi: Tayland mantısı money bag nasıl yapılır?

Money bag, Tayland mutfağından dünyaya yayılan tariflerden biridir. İnce açılan hamur, kıymalı harç ile doldurulur ve tatlı biber sosuyla birlikte servis edilir. Bir hamur işi tarifi olan money bag, özellikle yeni yıl kutlamalarında ve düğünlerde yapılır.

MONEY BAG MALZEMELERİ



Hamuru için:



2,5 su bardağı un

2 yumurta

3/4 su bardağı su

Tuz



İç harcı için:



200 gram yağsız kıyma

2 adet kereviz sapı

2 diş sarımsak

20 dal Frenk soğanı

2 tatlı kaşığı soya sosu

2 tatlı kaşığı susam

2 tatlı kaşığı esmer şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ



Money bag tarifi Nasıl yapılır?



Kıymalı harç için 2 tatlı kaşığı sıvı yağı tavada kızdırın.



Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun.



Kereviz sapını ve sarımsağı ince ince doğrayın ve kıymaya ekleyin.



5 dakika kadar kavurun. Frenk soğanının 3 tanesini de ince ince kıyın ve harca katın.



Soya sosu, susam taneleri ve şekeri de ekleyip karıştırarak 1 dakika daha kavurun.



Sosu soğuması için kenarda bekletin.

Hamur için unu tezgaha alıp ortasını havuz gibi açın.



Bu havuza yumurtaları kırın, tuz ve suyu ilave edin.



Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak karışımı hamur haline getirin.



Hamur kıvam alana kadar 15 dakika yoğurun.



Hamuru iki parçaya ayırıp yuvarlayarak beze yapın.



Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamurları mayalanması için bir kenara alın ve yarım saat dinlendirin.



Bu sürenin sonunda tezgahı ya da hamur tahtasını unlayıp bezeyi buraya alın.



Merdane ya da oklavayla biraz kalın olacak şekilde açın.



Bir kalıp ya da bardak ağzı yardımıyla açtığınız yufkaları yuvarlak kesin.



Yuvarlak kestiğiniz hamurların ortasına kıymalı harçtan koyun.



Kenarlarına fırçayla biraz soğuk su sürüp kese şeklinde katlayın.



Keselerin ağzını Frenk soğanı ile bağlayın.



Kalan sıvı yağı tavada ısıtıp hazırladığınız keseleri yağda rengi dönene kadar kızartın.



Kağıt havlunun üzerine çıkarıp yağını çektirin.



Tatlı acı sos ve sosya sosuyla servis edin.