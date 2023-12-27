Osmanlı'daki "aşevi" kültürü 2024'te Ankara'dan Anadolu'ya yayılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Genel Müdürlüğünün, Osmanlı dönemindeki vakıf faaliyetlerinin hepsini bugün devam ettirdiğini söyledi. Osmanlı'daki vakıf kültüründe en öne çıkan vakıf hizmetinin aşevi olduğunu belirten Aksu, "Vakıfların anayasası olan 'vakıf senetleri' ise en çok aşevleri için yazılmış. Anadolu'nun aşevleri üzerine böyle önemli bir kültürü var. Aşevi kültürünü biz tekrar yaşatmak istiyoruz, bu kültürün insanımıza hizmet etmesini istiyoruz." dedi.



İstanbul'da sembolik olarak bir aşevi bırakıldığını, diğerlerinin çeşitli sebeplerle kapatıldığını kaydeden Aksu, "İstanbul'daki Eyüp Sultan İmareti'nde binlerce ihtiyaç sahibine sıcak yemek pişirilip, evlerine bırakılmak suretiyle hizmete devam ediliyor. Bu hizmeti tüm Türkiye'de, özellikle de tarihi aşevi hizmeti verecek şekilde açmak istiyoruz." diye konuştu.



"KAPIMIZ HERKESE AÇIK OLACAK"

Aksu, yoğun bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Kastamonu'daki Osmanlı dönemi aşevinin, Kayseri, Niğde ve Kütahya'daki aş evlerinin tadilat süreçleri devam ediyor. Bunları da en yakın zamanda açacağız." dedi. Sinan Aksu, şunları kaydetti:



"Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırları içinde 'Hacı Bayram İmareti' adıyla ramazanda açılacak şekilde aşevi çalışmamız devam ediyor. Aşevimizden ilk aşamada 3 bin ailemizin evlerine sıcak yemeğin bırakılmasını planlıyoruz. Yine ihtiyaç sahipleri aşevimize gelip sıcak yemek yiyebilecekler. Altındağ Belediyemize yakın bir yerde, bağımsız mekandaki aşevinde, hem gelenler rahatsız olmayacak hem de buradan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabileceğiz."



Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden hayır hizmetlerinde aşevinin büyük yer tuttuğunu, planlamaya aldıkları pek çok aşevinin açılacağını belirten Aksu, "Bu imarethaneden herkes faydalanabilecek. Kapımız herkese açık olacak." dedi. Vatandaşların özellikle İstanbul imaretinde çok yoğun bağışta bulunduklarını belirten Aksu, Ankara ve diğer illerde de aşevlerinde ayni ve nakdi yardım duyuruları yapacaklarını dile getirdi.



"2024'TE 75 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPACAĞIZ"



Aksu, vakıfların ecdat eserlerine sahip çıkmak dışında bir de hayır hizmetleri tarafı olduğunu belirterek, hayır hizmetlerini gün geçtikçe artıracaklarını söyledi.Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs alamayan öğrencilere burs desteğini vakıf geleneğiyle sürdürdüklerini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:



"Bunu yapmamızın sebebi de vakıf senetlerinden geliyor. Osmanlıdaki vakıf senetlerinde öğrenci okutma ve öğrenci barındırma şartları var. Biz de bu şartları yerine getirmek için bugün ülkemizde 50 bin öğrencimize burs veriyoruz. KYK ve MEB ile aynı rakamları vermeye çalışıyoruz. Sıcak yemek dağıtamadığımız şehirlerde de ailelere gıda yardımı yaptık. Bir ailenin bütün ay boyunca tüm gereksinimlerini düşünerek hazırladığımız bir yardım. 2023'te 50 bin aileye gıda yardımı yaptık, 2024'te ise 75 bin aileye gıda yardımı yapacağız. İnşallah her sene bu hayır faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

