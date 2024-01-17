Safranbolu safranı coğrafi işaret aldı

Safranbolu safranı coğrafi işaretli ürünler arasına girdi. 4’üncü Uluslararası İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde konuşan Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretlerden Sorumlu Direktör Diego Canga Fano, Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekerek coğrafi işaretlerin yerel kalkınmada önemini vurguladı.

Başvuruların kendilerine geldiğini aktaran Fano, “Başvuruların kalitesini artırın, bazen gelen başvurular muğlak ve tekrara girmiş oluyor. Kalite noktasında filtrelenip bize gelirse zaman kaybı olmaz” diye konuştu.

