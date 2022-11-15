'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliğinin geçtiği film merak konusu oldu... Cannoli nedir, nasıl yapılır?

Godfather filminde 'Silahı bırak cannoli'yi al!' repliğiyle ünlenen cannoli tatlısının kökeni Sicilya’dır ve Sicilya mutfağının bir unsurudur.



Sicilya’nın dünyaya tanıttığı çok özel tatlı. Arapça ‘Kalt El nissa’ kelimesinden gelen Caltanissetta kasabasındaki eski bir şatoda yaratılmış. Rahibelerin yaptığı bu enfes tatlı, hem erkeğin üretkenliğinin simgesi olarak hem de nazara karşı iyi geldiği düşünerek tüketilirmiş. Arapların da etkisi altında kalan Cannoli’yi Marsala ile tatlandırıyorlar.



Sicilya'nın geleneksel tatlısı cannoli için hamurlar çubuklara sarılıp yağda kızartılıyor. Ardından içine krema dolduruluyor.

CANNOLİ NASIL YAPILIR?



Cannoli kızartılmış, içerisine tatlı ve İtalyan lor peyniri olan ricotta doldurulmuş ve tüp gibi biçimlendirilmiş hamurdan oluşur. Çeşitli boyutlarda bulunabilirler, bir parmak boyutunda olabileceği gibi Palermo,Sicilya’da servis edildiği şekliyle bir yumruk büyüklüğünde de olabilir.



MALZEMELER



2 iri yumurtanın beyazı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı şekersiz toz kakao

2 yemek kaşığı krema



İÇ DOLGUSU İÇİN



250 gram süt

45 gram toz şeker

1 yumurtanın sarısı

1 çubuk vanilya yoksa vanilya tozu

30 gram nişasta

iri çekilmiş fındık veya fıstık

2 yemek kaşığı krema

Fındık pralin için:



50 gram toz şeker

50 gram fındık unu

4 yemek kaşığı krema



Süslemek için:



Eritilmiş çikolata



İri çekilmiş fındık veya hindistan cevizi tozu



Adım adım cannoli tarifi



Yumurta aklarını ve pudra şekeri krema haline gelene kadar çırpın.



Tereyağı un, kakao ve kremayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar spatula ile karıştırın.



Karışımdan bir miktar alıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisin incecik yayın.



Önceden 180 derecede ısıtılmış hamurları kenarları kızarana kadar 7-8 dakika boyunca pişirin,



Fırından çıkar çıkmaz hamurları güzelce kıvırıp iki ucunu birleştirerek rulo yapın ve soğuması için kenara alın.



Bütün hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra kremayı hazırlamaya başlayın.

Sütü tencereye alın ve ocağı kısık ateşte açın.



İçine şekerin yarısını ve çubuk vanilyanın içindeki taneleri ekleyin.



Yumurta sarısı, nişasta ve iri çekilmiş fındığı ilave edin.



Şekerin kalanını da ekleyip çırpmaya devam edin.



Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.



Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp soğumaya bırakın.



Fındık pralin için şekeri sos tenceresinde karamelize olana kadar pişirin.



İçine fındık ununu ekleyip hızlıca karıştırın.



Kremayı da ilave edip yeniden hızlıca karıştırın.



Fındık pralini pastacı kremasına ekledikten sonra soğumaya bırakın



Oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıp 2 saat de buzdolabında soğutun.



Ardından 2 yemek kaşığı kremayı da ekleyip dolgu kremanızın akışkan bir kıvam elde edene dek 2-3 dakika çırpın.



Kremayı sıkma torbasına doldurup hazırladığınız ruloların içini doldurun.



Kenarlara eritilmiş çikolata sürüp fındık parçalarına veya hindistan cevizi tozuna bulayın.

