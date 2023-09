Topik nedir, nasıl yapılır? Topik mezesinin tarifi

Ermeni mutfağının sevilen tatlarından olan topik, son yıllarda ülkemizde de rağbet görüyor. Nohutlu hamurun içine soğanlı ve baharatlı karışımın eklenmesiyle hazırlanan topik mezesinin yapılışını derledik.

TOPİK MEZESİ YAPILIŞI

Dış hamuru için:



400 g nohut (2 bardak)

3 adet patates

2 tatlı kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

100 g tahin



İç harcı için:



10 adet soğan

100 ml zeytinyağı

30 g kuş üzümü

30 g dolmalık fıstık

1 çay kaşığı toz tarçın

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

2 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı toz şeker

250 g tahin



Servis için:



2 çay kaşığı toz tarçın

1 adet limon suyu

Nohutlar haşlanır ve haşlanan nohutların kabukları soyulur. Patatesler ikiye kesilir. Geniş bir tencereye konup, üzerini geçecek kadar tuzlu su ekleyip kaynatılır. Patatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirilip süzülür. Soğutup kabukları ayıklanır.



Soğanlar piyazlık doğranır. Bir tavada zeytinyağı orta ateşte ısıtılır. Soğan, tuz ve şeker tavaya eklenip şeffaflaşıncaya kadar hafifçe karamelize edilir. Bu sırada kuş üzümü bir kaseye konup üzerine sıcak su eklenerek ıslatılır. Dolmalık fıstıklar tavada orta ateşte tavayı sallayarak kavurulur. Üzümler süzülüp soğana eklenir. Dolmalık fıstık, tarçın, karabiber ve yenibahar da eklenir. Ocağın altı kısılır, ara sıra karıştırarak kapağı yarım kapalı olacak şekilde kısık ateşte pişirilir. Soğan harcı tahinin içine aktarılıp, karıştırılır.



Patates, nohut, kimyon, tuz, karabiber ve şeker blendera konup püre haline getirilir. Bir kaseye alıp tahin eklenir. Karışım yumuşak macun kıvamına gelene kadar yoğurulur.



Streç filmden 30 cm'lik 12 adet kare yapılır. Topik yapmak için her streç filmin ortasına 4 yemek kaşığı nohut püresi konur. 15 cm'lik bir daire ve merkezi kenarlarından daha kalın olacak şekilde nohut püresi dışarıya doğru açarak düzleştirilir. Soğanlı karışımdan 2 yemek kaşığı eklenip nohutun ortasına konulur. Streç filmin bir kenarını alınıp harcın üzerine kapatılır ve streç film köşelerinden toplayarak bir top şekline getirilir. Streç filmin köşeleri bükülür. Topun hemen üstüne bükülen yere bir düğüm atılır, On iki topun her biri top şeklinde hazırlanır. Hepsi tepsiye dizilerek bir gece buzdolabında bekletilir.



Servise hazır oldunduğunda streç filmin üst kısmındaki düğüm hemen altından kesilir ve topları streç filmden çıkarılır. Üzerine biraz tarçın ve birkaç damla limon suyu damlatılarak servis edilir.