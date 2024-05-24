Türk Mutfağı Haftası’nda Ege’ye özgü lezzetler tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle her yıl 21-27 Mayıs arasında Türkiye ve tüm dünyada kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye’nin BM Viyana Temsilciliği'nde de bir etkinlik düzenlendi. Büyükelçi Levent Eler ve eşi Ayşe Eler, BM Viyana Ofisi’ne akredite büyükelçi ve eşlerini Daimi Temsilcilik ikametgahında Ege bölgesine ait çeşitli lezzetlerin hazırlandığı akşam yemeğinde ağırladı.



Bu yılki Türk Mutfağı Haftası için belirlenen Ege bölgesine ait lezzetleri şef Yasin Özkan hazırlarken, Ayşe Eler de misafirlere taze sebze ve zeytinyağının öne çıktığı yemeklere ilişkin bilgi verdi.

