Türkiye'nin AB'de coğrafi işaret tescilli 13'üncü ürünü Edremit zeytinyağı oldu

TOBB, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ve Antalya Ticaret Borsası'nın Türkiye'nin tüm bölgelerinde oda ve borsalar, kalkınma ajansları gibi kurumlarla iş birliğiyle 11 yıldır düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ve hem yurtiçi hem Avrupa Birliği nezdinde "coğrafi işaret tescili" konusundaki çalışmalar neticesinde, Türkiye'nin bir ürünü daha Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Edremit zeytinyağının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 13'üncü ürün olduğunu belirterek, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'i, yönetim kurulunu, meclis üyeleri ve tüm emek verenleri kutladı.



AB'DEN TESCİL ALAN 13 ÜRÜN



TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çandır, Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği'nde coğrafi işaretle tescillenen 13'üncü ürün olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Çandır, AB nezdinde korunma hakkı elde eden tescilli coğrafi işaretli 13 ürünün Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve kestanesi, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini ve Edremit zeytinyağı olduğunu aktardı.



AB'DE 43 ÜRÜN SIRADA BEKLİYOR



Avrupa Komisyonu'nda ilan edilen Milas yağlı zeytini ile birlikte 43 ürünün coğrafi işaret başvurusu bulunduğunu belirten Çandır, başvuru süreci devam eden ürünleri de şöyle sıraladı:



"Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, İnegöl köftesi, Kayseri pastırması, sucuğu ve mantısı, Antep fıstığı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Maraş çöreği ve tarhanası, Gaziantep melengiç kahvesi, Araban sarımsağı, Tonya tereyağı, Erzurum su böreği, Aydın memecik zeytini ve zeytinyağı, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Kırkağaç kavunu, Demirci hünnabı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Hopa hamsili ekmeği, Safranbolu safranı, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü ve mesir macunu, Kilis zeytinyağı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Rize çayı, Urla sakız enginarı, Ayaş domatesi, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Tarsus sarı ulak zeytini, Hatay kaytaz böreği, Osmaniye yer fıstığı, Melli inciri, Adana şalgamı ve Sinop kestane balı."

