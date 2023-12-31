Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread nasıl yapılır? (Zencefilli kurabiye tarifi)

GİNGERBREAD MALZEMELERİ



300 gr un

150 gr şeker

100 gr tereyağı

1 yumurta

1 çay kaşığı karbonat

4 yemek kaşığı pekmez

1’er tatlı kaşığı zencefil, yenibahar, karanfil, muskat ve tarçın



GİNGERBREAD NASIL YAPILIR?



Un, karbonat ve baharat çeşitlerini bir kâseye eleyin. Tereyağını ekleyin ve karışımı ekmek kırıntısı gibi görünene kadar parmaklarınızla ovalayın.



Şekeri de ekleyin ve tahta kaşıkla iyice karıştırın.



Ayrı bir kapta pekmez ve yumurtayı çırpın. Kuru karışımın olduğu kabın ortasına havuz açıp pekmezli yumurtalı karışımı buraya dökün. Yoğurun ve sert bir hamur elde edin.



Tezgahı unlayıp yarım santimetre kalınlığında açın. Dilediğiniz kalıpla keserek şekil verin. 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.