Yufkalı büryan nasıl yapılır, hangi yöreye ait? (Yufkalı büryan tarifi)

Eskişehir'in en meşhur yöresel yemeklerinden biri olan yufkalı büryanın yapılış aşamalarını derledik.

YUFKALI BİRYAN MALZEMELERİ

Hamur için;

1 yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı un



İç pilav için;



1 adet piliç

2 su bardağı pirinç

1 havuç

Badem, kuşüzümü, tarçın, yenibahar, karabiber

1 orta boy soğan

2 çay kaşığı zeytinyağı.



Hazırlanışı:



Hamuru için verilen malzemeleri karıştırıp, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yoğrulan hamur 8 eşit parçaya bölündükten sonra üstü ıslak bezle örtülerek yarım saat bekletilir. Piliç iri parçalara ayrılır. Ardından iç pilav için önce bademler kızartılarak bir tabağa alınır. Soğan rengi dönene kadar kavrulur. Haşlanmış pirinç ilave edilerek 1-2 dakika karıştırılır. Haşlanan tavuğun suyu eklenir, suyunu çekince üzerine baharatlar, badem ve piliç eklenir. Yoğrulan hamur (4 tanesi), nişasta ve un ile tek tek açılır, araları yağlanarak tepsiye dizilir. Ortasına hazırlanan iç konur. Diğer 4 yufka buruşturularak, üst üste yağlanarak konur. Alttan taşınlan yufkalar kenarlan kıvrılarak kapatılır. Üzeri yağlandıktan sonra 180 derece fırında pişirilir.