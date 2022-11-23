NTV spikeri Buse Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Depreme canlı yayında yakalandı

NTV 'nin ekran yüzlerinden Buse Yıldırım, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi'nde eğitimi tamamladıktan sonra, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimi boyunca çeşitli kanallarda staj yapan Yıldırım, mezun olduktan sonra Habertürk'te muhabirlik yapmaya başladı.

2015-2018 yılları arasında Beyaz TV'de sabah ve hafta sonu haberlerini sundu. 2018 yılında NTV'ye transfer olan Yıldırım hafta içi gece haberleri ve hafta sonu gün içi haberleriyle ekrana geliyor.

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