Örümcek Adam eski kıyafetlerini satıyor

"Örümcek Adam 3" filminde oyuncu Tobey Maguire'ın giydiği Spider-Man kostümü açık artırmaya çıkarıldı.
Kostüm 5 bin 500 dolar başlangıç fiyatından satışa sunuldu. Fiyatının normalde satışa çıkarılan ünlü oyunculara ait kostümlerden düşük tutulmasının nedeni olarak ise kostümde meydana gelen bozulmalar gösterildi.
Heritage Auctions tarafından satışa sunulan kostümün maske ve göğüs bölgesinde deformasyonlar olduğu görülüyor.
Sitede başka Örümcek-Adam ve Marvel ürünleri de satılıyor. Bu ürünler arasında, şu andaki fiyatı 15 bin dolar olan bir klasik kostüm, X-Men Origins: Wolverine filminde kullanılan kemik pençeler, filmde kullanılan Daily Bugle gazeteleri de yer alıyor.
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