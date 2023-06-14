Osmanlı Beyliği ne zaman kuruldu? Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin ayrıntılar

Osmanlı Beyliği; Ertuğrul Gazi’nin vefatı ardından, Kayıların başına geçen oğlu Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulmuştur. 27 sene boyunca devlete hükümdarlık yapan Osman Gazi; Osmanlı Beyliği’nin ilk hükümdarıdır.

OSMANLI BEYLİĞİ NASIL KURULDU?

Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla başa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakımdan Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenerek, gücünü artırmış idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans'a karşı genişleme politikasını uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar'ı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik'i alarak, burayı beyliğin merkezi yaptı (1299). Bu tarih devletin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.



Osmanlı İmparatorluğu 29 eyaletten ve özerklik tanınmış olan Boğdan, Erdel ve Eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. Osmanlı Devleti, zaman zaman deniz aşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur.



