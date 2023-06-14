Osmanlı Beyliği ne zaman kuruldu? Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin ayrıntılar

Tarihi dizi Kuruluş Osman ile birlikte Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin ayrıntılar da bir kez daha gündeme geldi. Ekran macerasını sürdüren dizi, Osman Bey'in hayatı ve Osmanlı Beyliği'nin kuruluş döneminden kesitler içeriyor. Peki, Osmanlı Beyliği ne zaman kuruldu? Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin ayrıntılar

Osmanlı Beyliği ne zaman kuruldu? Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin ayrıntılar

Beyliği; Ertuğrul Gazi’nin vefatı ardından, Kayıların başına geçen oğlu Osman Gazi tarafından 1299 yılında kurulmuştur. 27 sene boyunca devlete hükümdarlık yapan Osman Gazi; Osmanlı Beyliği’nin ilk hükümdarıdır.

OSMANLI BEYLİĞİ NASIL KURULDU?

Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla başa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakımdan Anadolu'nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenerek, gücünü artırmış idi. Bundan sonra Osman Gazi, Bizans'a karşı genişleme politikasını uygulayarak, İnegöl, Karacahisar ve Yarhisar'ı ele geçirdi ve bölgenin mühim merkezlerinden olan Bilecik'i alarak, burayı beyliğin merkezi yaptı (1299). Bu devletin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Osmanlı İmparatorluğu 29 eyaletten ve özerklik tanınmış olan Boğdan, Erdel ve Eflak prensliklerinden oluşmaktaydı. Osmanlı Devleti, zaman zaman deniz aşırı topraklarda da söz sahibi olmuştur.

Osmanlı Beyliği ne zaman kuruldu? Osmanlı'nın kuruluş dönemine ilişkin ayrıntılar - 1

İMPARATORLUK OLUŞU

Bugünkü Türkiye'nin Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuş bir beylik iken, 1453 yılında II. Mehmed'in Konstantinopolis'i fethedip Bizans İmparatorluğu'na son vermesiyle imparatorluk hâline gelmiştir.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...