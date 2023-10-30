Peçenekli Süleyman kimdir? Ankaralı şarkıcı Peçenekli Süleyman'dan acı haber

Ankara'nın sevilen sanatçılarından birisi olan ve "Peçenekli Süleyman" olarak bilinen Süleyman Keleş'ten acı haber geldi. Süleyman Keleş'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.



PEÇENEKLİ SÜLEYMAN KİMDİR?



Peçenek Türkü kökenli olan sanatçı Süleyman Keleş, 1952 yılında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde dünyaya geldi.



Peçenekli Süleyman olarak tanınan Ankaralı sanatçı çocukluk yıllarından itibaren bağlama çalmaya başladı.



Ankara’nın tanınan bağlamacılarından biri olan Peçenekli Süleyman, kendi bestelerinin yanı sıra anonim türkülere de ses verdi.



SEVİLEN ESERLER SESLENDİRDİ



Peçenekli Süleyman, Türk Halk Müziği severlerin beğenisini kazanan pek çok eser seslendirdi.



Sanatçının en popüler şarkıları arasında “Ayşe”, “Tantana Yapma”, “Gel Gör Beni Aşk Neyledi”, “Yarim Senden Ayrılalı”, “Kara Tren Gelmez Mola” gibi eserler bulunuyor.



VEFAT HABERİNİ BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU



Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Belediye Başkanı Serhat Oğuz, eski adı Twitter yeni adı X olan sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Peçenekli Süleyman" olarak bilinen Süleyman Keleş'in vefatını duyurdu.



Serhat Oğuz'un açıklaması şöyle;



"Ankara’mızın değerli sanatçılarından "Peçenekli Süleyman" olarak bilinen Süleyman Keleş'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Süleyman kardeşimiz, sanatıyla, müziğiyle ve kültürel mirasıyla bize unutulmaz anılar bıraktı.



Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Ruhu şad, mekanı cennet olsun."













