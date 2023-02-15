Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ,nereli?

Sunuculuk kariyeriyle tanınan Pelin Çift, 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.



Ekranda ilk canlı yayın deneyimine hava durumu sunuculuğu ile başlayan Pelin Çift bir süre sonra haber sunuculuğu yapmaya başladı. Bir süre devam ettirdiği haber sunuculuğu ardından 2013'te Show TV'de yayımlanan Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu üstlendi. 2016 yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi" adlı kitabı Erhan Altunay ile ve "Kudüs'ün Gizemli Tarihi" adlı kitabı Ömer Faruk Harman ile birlikte çıkarmıştır.



Ayrıca 2019 yılından beri TRT 1'de yayımlanan "3'te 3 Tarih" adlı yarışma programını sunmaktadır.