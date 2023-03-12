Prens William ve Kate Middleton'ın balmumu heykelleri korkutuyor

İngiliz kraliyet ailesinden Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın Polonya'nın Krakow şehrindeki balmumu heykelleri gündem oldu. Krakow Balmumu Müzesi'ni ziyaret eden bir kişinin paylaşımları ve heykellerin "ürkütücü" oluşu sosyal medyada çok konuşuldu.
13 MİLYONDAN FAZLA İZLENME
Independent'ın haberine göre; Becka Blackburn adından bir TikTok kullanıcısı, Krakow Balmumu Müzesi'ni ziyaret ederken birçok balmumunun görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı. 13 milyondan fazla görüntülenme alan videoda "Polonya'nın en kötü balmumu müzesinde bana eşlik edin" başlığını kullanan ziyaretçi, Shrek, Michael Jackson, Harry Potter oyuncuları, Elvis, Mike Tyson ve Lady Gaga gibi ünlülerin balmumu heykellerini de paylaştı.
Blackburn'ün paylaşımı üzerine sosyal medya kulllanıcıları "Kelimeler yetersiz, sadece gülmekten ağladım" ve "İyiye gidiyor diye düşünüyordum ki Prens Willliam ve Kate'i gördüm" gibi yorumlar yer aldı.
Yorum yapan bir diğer kişi ise "Etrafta dolaşmak yaklaşık 5 dakika sürüyor, hatta bir çocuğun ağladığını gördük, muhtemelen ürkütücü heykellerden çok korkmuştu" dedi.
10 yıldır açık olan müzenin her ay, yaklaşık 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığı biliniyor.