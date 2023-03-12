Prens William ve Kate Middleton'ın balmumu heykelleri korkutuyor

Blackburn'ün paylaşımı üzerine sosyal medya kulllanıcıları "Kelimeler yetersiz, sadece gülmekten ağladım" ve "İyiye gidiyor diye düşünüyordum ki Prens Willliam ve Kate'i gördüm" gibi yorumlar yer aldı.

Yorum yapan bir diğer kişi ise "Etrafta dolaşmak yaklaşık 5 dakika sürüyor, hatta bir çocuğun ağladığını gördük, muhtemelen ürkütücü heykellerden çok korkmuştu" dedi.