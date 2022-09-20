Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler

Haberler 20.09.2022 - 17:39 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 17:41
Burun şeklinin değiştirilmesi için yapılan cerrahi operasyonların tümü, burun estetiği veya rinoplasti olarak adlandırılır. Daha hoş görünen bir burun yapısının elde edilmesi, kişisel isteklere uygun şekil değişikliklerinin yapılması ve solunum, koku alma gibi burun işlevlerini olumsuz etkileyen şekil bozukluklarının giderilmesi için rinoplasti operasyonlarına sıklıkla başvurulur.
En sık tercih edilen estetik operasyon olan burun estetiğinde, kişi operasyon geçirmeye karar verdikten sonra mutlaka doktor muayenesinden geçmeli ve burun yapısının rinoplasti için uygun olup olmadığı açısından görüş almalıdır. Yüz görünümünü doğrudan etkileyen burunda en küçük bir müdahale dahi belirgin sonuçları beraberinde getirir. Dolayısıyla burun yapısına uygun değişikliklerin ve operasyon tekniklerinin tercih edilmesi, aynı zamanda operasyonun deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.
HANGİ DURUMLARDA BURUN ESTETİĞİNE İHTİYAÇ DUYULUR?
Rinoplasti operasyonları kişinin ihtiyaçlarına göre üç temel sebebe bağlı olarak önerilir ve gerçekleştirilir:
Görünüm
Görünümle ilgili çok çeşitli şikayetler, rinoplasti yapılma gerekçeleri arasında başı çeker. Eğrilik, burun kemeri, burun ve burun deliği asimetrisi, çok büyük ya da çok küçük burun gibi durumlar kişileri burun estetiğine yönlendiren temel gerekçeler arasında yer alır. Halk arasında burun eğriliği olarak bilinen septum deviasyon problemi rinoplastinin sıklıkla karşılaşılan estetiksel gerekçelerinden bir tanesidir. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen ve bir biçimde başarısızlıkla sonuçlanan rinoplasti operasyonları da revizyon burun estetiği işlemleri için sebep teşkil edebilmektedir. Neticede kişi, estetikle ilgili kaygılara ve buna bağlı olarak ortaya çıkan özgüven eksikliği, kendinden memnuniyetsizlik gibi psikolojik sorunlara çözüm olarak burun estetiği yaptırmayı tercih edebilir.
Nefes alma sorunu
Kişiyi rinoplastiye yönlendiren bir başka neden de burundaki işlevsel ve yapısal problemlerdir. Büyük oranda görünüme dair sorunlarla beraber görülen bu türden bozukluklar insanlarda temelde nefes alma problemi olmak üzere horlama ve uyku apnesi gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insanlar günlük hayatları üzerinde birçok olumsuz neticesi bulunan nefes alma problemlerine çözüm bulabilmek amacıyla burun estetiğine yönelebilmektedirler.
Yaralanma/Darbe
Kaza, düşme gibi etmenlerden kaynaklı buruna alınan darbe sonucunda burunda şekil bozuklukları görülebilir. Söz konusu şekil bozuklukları fiziksel açıdan olduğu kadar genel sağlık açısından ve psikolojik olarak da kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.
BURUN ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?
Hastanın şikayetleri, istenen görsel değişiklikler ve bunların burun ya da yüz yapısına uygun olup olmadığı ilk muayene esnasında doktor ve hasta arasında yapılacak görüş alışverişi ile karara bağlanır. Aynı zamanda yapılacak detaylı muayene ile burunda rinoplasti operasyonuna engel oluşturabilecek herhangi bir sorunun var olup olmadığı da tespit edilebilir. Yapısal bir sorunun görülmemesi halinde genel sağlık kontrolleri de gerçekleştirilmeli, kanama hastalıkları gibi cerrahi operasyona engel yaratabilecek durumların varlığı araştırılmalıdır. Operasyon için uygun olduğu belirlenen hastalarda burunda yapılacak şekil değişiklikleri açısından doktor ve hastanın iyi bir iletişim kurması, hastanın beklentilerini doktoruna iyi bir şekilde anlatması oldukça önemlidir. Bu sayede istenmeyen sonuçlar önlenebilir, düzeltme operasyonlarına gerek duyulması olasılığı minimuma indirilebilir.
Operasyon günü geldiğinde ameliyatın türüne göre basit müdahalelerin gerçekleştirilmesi halinde lokal anestezi, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilecek ise genel anestezi uygulanır. Ameliyat süresi de yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak bir rinoplasti operasyonunun yaklaşık birkaç saat sürmesi beklenir. Açık veya kapalı yöntemlerden hasta için en uygun olanı tercih edilerek gerçekleştirilen operasyonun sonrasında hastalar belirli bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilir.
RİNOPLASTİ AMELİYATI ÖNCESİ SÜREÇ NASIL GELİŞİR?
Burun estetiği öncesinde ön muayene yapılır. Burun yapısı ve burun içerisinde nefes almayı engelleyecek bir problemi varsa onlar değerlendirilir. Ameliyat planı burunun yapısına göre yapılır. Burunun 7 farklı açıdan fotoğrafları çekilir. Burun üzerinde hastalara burunda oluşacak şekil değişikliği similasyonda gösterilir. Buna göre hastayla birlikte değerlendirilerek yapılacak ameliyatın şekli planlanır.
Burun estetiği ameliyatı yaklaşık iki saat kadar sürmektedir. Genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Ameliyattan sonra genelde aynı gün hastalar taburcu olabilir. Burun üzerinde bir hafta kalacak bir bandaj konur. Bandaj bir hafta sonra çıkartılır. Bir hafta sonra günlük hayata dönebilirsiniz.
BURUN ESTETİĞİ KİMLERE UYGULANIR?
Rinoplasti uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, yalnızca görsel kaygılar nedeniyle burun estetiği yaptırmak isteyen hastalarda yaş faktörünün dikkate alınması gerektiğidir. Burun organında solunum ve koku alma işlevlerinde herhangi bir fonksiyonel sorunun bulunmaması, yalnızca estetik kaygılardan kaynaklı bir operasyon isteği söz konusu ise kıkırdak gelişiminin tam olarak beklenmesi gerekir. Bu nedenle böyle durumlarda burundaki kemik ve kıkırdak gelişiminin tamamlandığı 15 ile 18 yaş aralığındaki doktorun önereceği zaman beklenmelidir. Ancak fonksiyonel bir bozukluk söz konusu ise veya çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz etkileyecek düzeyde bir sorunun varlığı halinde hekimin uygun görmesi ile daha küçük yaşlarda da rinoplasti uygulamasına başvurulabilir.
BURUN ESTETİĞİ YÖNTEMLERİ
Burun estetiği için birbirinden farklı ve etkili cerrahi teknikler kullanılmaktadır.
Açık teknik
İki burun deliği arasında kalan kısımda küçük bir kesi açılarak gerçekleştirilen operasyonlar açık burun estetiği ameliyatı olarak tanımlanır. Burun septumunun ve sorunlu bölgenin daha geniş bir çerçevede ve net bir biçimde görülebildiği açık teknik uygulaması ile istenilen şekillendirme rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir.
Kapalı teknik
Kapalı teknik; burnun iç kısmına kesi atılarak gerçekleştirilen rinoplasti operasyonları olarak bilinir. Kapalı teknikle tüm çalışma burnun içinde yürütülür. Dolayısıyla burnun dış kısmında, cilt üzerinde herhangi bir kesik ya da dikiş izine rastlanmaz.
Doğurtma yöntemi
Doğurtma yöntemi aracılığıyla uygulanan rinoplasti operasyonlarında burun içine birbirine paralel iki kesi atılır. Burundaki şekil bozuklukları söz konusu kesiler üzerinden giderilir. Bu yöntemde açık ve kapalı tekniğin avantajları bir araya gelmektedir. Açık teknikteki alan hakimiyeti doğurtma yönteminde de söz konusudur. Kapalı tekniğin getirilerinden olan kesi izi kalmaması durumu da yine doğurtma yönteminin avantajları arasına girmektedir.
Modifiye doğurtma yöntemi
Modifiye doğurtma yönteminin doğurtma yönteminden farkı; burun içinde ikinci bir kesiye ihtiyaç duyulmaması olarak ortaya konabilir. Bu sayede burun ucu destek mekanizmaları da korunabilmekte ve ameliyat sonrası kesi izi gibi problemlere rastlanmamaktadır. Son yıllarda burun estetiği cerrahları tarafından sıklıkla tercih edilen modifiye doğurtma yönteminin başarısı her geçen gün biraz daha artmaktadır.
BURUN AMELİYATI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bir hafta sonra hasta günlük hayatına dönebiliyor. Altı hafta kadar güneş gözlüğü kullanmamak gerekir. Sıcak dönemlerde ameliyat olanlara yüksek faktörlü güneş kremi kullanmak önerilir. İki üç ay buruna darbe alınmamalıdır. Burunun son şeklini alması 6 ay ila bir yıl sürmektedir ve bu süre, burun yapısına göre değişmektedir.