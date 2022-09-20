Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler

Burun şeklinin değiştirilmesi için yapılan cerrahi operasyonların tümü, burun estetiği veya rinoplasti olarak adlandırılır. Daha hoş görünen bir burun yapısının elde edilmesi, kişisel isteklere uygun şekil değişikliklerinin yapılması ve solunum, koku alma gibi burun işlevlerini olumsuz etkileyen şekil bozukluklarının giderilmesi için rinoplasti operasyonlarına sıklıkla başvurulur.

En sık tercih edilen estetik operasyon olan burun estetiğinde, kişi operasyon geçirmeye karar verdikten sonra mutlaka doktor muayenesinden geçmeli ve burun yapısının rinoplasti için uygun olup olmadığı açısından görüş almalıdır. Yüz görünümünü doğrudan etkileyen burunda en küçük bir müdahale dahi belirgin sonuçları beraberinde getirir. Dolayısıyla burun yapısına uygun değişikliklerin ve operasyon tekniklerinin tercih edilmesi, aynı zamanda operasyonun deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir.

HANGİ DURUMLARDA BURUN ESTETİĞİNE İHTİYAÇ DUYULUR?



Rinoplasti operasyonları kişinin ihtiyaçlarına göre üç temel sebebe bağlı olarak önerilir ve gerçekleştirilir:



Görünüm

Görünümle ilgili çok çeşitli şikayetler, rinoplasti yapılma gerekçeleri arasında başı çeker. Eğrilik, burun kemeri, burun ve burun deliği asimetrisi, çok büyük ya da çok küçük burun gibi durumlar kişileri burun estetiğine yönlendiren temel gerekçeler arasında yer alır. Halk arasında burun eğriliği olarak bilinen septum deviasyon problemi rinoplastinin sıklıkla karşılaşılan estetiksel gerekçelerinden bir tanesidir. Ayrıca daha önce gerçekleştirilen ve bir biçimde başarısızlıkla sonuçlanan rinoplasti operasyonları da revizyon burun estetiği işlemleri için sebep teşkil edebilmektedir. Neticede kişi, estetikle ilgili kaygılara ve buna bağlı olarak ortaya çıkan özgüven eksikliği, kendinden memnuniyetsizlik gibi psikolojik sorunlara çözüm olarak burun estetiği yaptırmayı tercih edebilir.



Nefes alma sorunu

Kişiyi rinoplastiye yönlendiren bir başka neden de burundaki işlevsel ve yapısal problemlerdir. Büyük oranda görünüme dair sorunlarla beraber görülen bu türden bozukluklar insanlarda temelde nefes alma problemi olmak üzere horlama ve uyku apnesi gibi ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla insanlar günlük hayatları üzerinde birçok olumsuz neticesi bulunan nefes alma problemlerine çözüm bulabilmek amacıyla burun estetiğine yönelebilmektedirler.



Yaralanma/Darbe

Kaza, düşme gibi etmenlerden kaynaklı buruna alınan darbe sonucunda burunda şekil bozuklukları görülebilir. Söz konusu şekil bozuklukları fiziksel açıdan olduğu kadar genel sağlık açısından ve psikolojik olarak da kişi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.



BURUN ESTETİĞİ NASIL YAPILIR?

Hastanın şikayetleri, istenen görsel değişiklikler ve bunların burun ya da yüz yapısına uygun olup olmadığı ilk muayene esnasında doktor ve hasta arasında yapılacak görüş alışverişi ile karara bağlanır. Aynı zamanda yapılacak detaylı muayene ile burunda rinoplasti operasyonuna engel oluşturabilecek herhangi bir sorunun var olup olmadığı da tespit edilebilir. Yapısal bir sorunun görülmemesi halinde genel sağlık kontrolleri de gerçekleştirilmeli, kanama hastalıkları gibi cerrahi operasyona engel yaratabilecek durumların varlığı araştırılmalıdır. Operasyon için uygun olduğu belirlenen hastalarda burunda yapılacak şekil değişiklikleri açısından doktor ve hastanın iyi bir iletişim kurması, hastanın beklentilerini doktoruna iyi bir şekilde anlatması oldukça önemlidir. Bu sayede istenmeyen sonuçlar önlenebilir, düzeltme operasyonlarına gerek duyulması olasılığı minimuma indirilebilir.

Operasyon günü geldiğinde ameliyatın türüne göre basit müdahalelerin gerçekleştirilmesi halinde lokal anestezi, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilecek ise genel anestezi uygulanır. Ameliyat süresi de yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak bir rinoplasti operasyonunun yaklaşık birkaç saat sürmesi beklenir. Açık veya kapalı yöntemlerden hasta için en uygun olanı tercih edilerek gerçekleştirilen operasyonun sonrasında hastalar belirli bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilir.

RİNOPLASTİ AMELİYATI ÖNCESİ SÜREÇ NASIL GELİŞİR?



Burun estetiği öncesinde ön muayene yapılır. Burun yapısı ve burun içerisinde nefes almayı engelleyecek bir problemi varsa onlar değerlendirilir. Ameliyat planı burunun yapısına göre yapılır. Burunun 7 farklı açıdan fotoğrafları çekilir. Burun üzerinde hastalara burunda oluşacak şekil değişikliği similasyonda gösterilir. Buna göre hastayla birlikte değerlendirilerek yapılacak ameliyatın şekli planlanır.

Burun estetiği ameliyatı yaklaşık iki saat kadar sürmektedir. Genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır. Ameliyattan sonra genelde aynı gün hastalar taburcu olabilir. Burun üzerinde bir hafta kalacak bir bandaj konur. Bandaj bir hafta sonra çıkartılır. Bir hafta sonra günlük hayata dönebilirsiniz.

