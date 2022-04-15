Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya nüfusunun yüzde 52'si her yıl baş ağrılarından etkileniyor. Araştırma, baş ağrılarının kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğunu söylüyor.

Dünya nüfusunun yüzde 52'si baş ağrısı çekiyor

Haberler - Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 11:15

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Norveçli bilim insanlarının araştırmasına göre, dünyadaki insanların yarısından fazlası baş ağrısı problemi yaşıyor.

Independent'in haberine göre, bilim insanları, küresel nüfusun yüzde 52'sinin her yıl baş ağrılarından etkilendiğini, yüzde 14'ünün migren hastası olduğunu söyledi.

'The Journal of Headache and Pain' dergisinde yayımlanan araştırmada, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, baş ağrısının küresel yaygınlığını tahmin etmek için 1961 ile 2020 yılları arasındaki 357 yayını inceledi.

İnceleme sonucunda, bildirilen baş ağrısı vakalarının yüzde 26'sının gerilim tipi baş ağrısı olduğu, yüzde 4,6'sının ayda 15 veya daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiği belirlendi.

Öte yandan, araştırmacılar, dünya nüfusunun yüzde 15,8'inin her gün baş ağrısı çektiğini ve bunun yüzde 7'sinin migren kaynaklı olduğunu kaydetti.

KADINLARDA ERKEKLERE GÖRE DAHA YAYGIN

Baş ağrısının kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu bildirilen araştırmada, migrenin erkeklerde yüzde 8,6, kadınlarda yüzde 17 oranında görüldüğü bildirildi.

Ayda 15 gün veya daha fazla baş ağrısı çekme oranının erkeklerde yüzde 2,9 iken kadınlarda yüzde 6 olduğu belirtildi.

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