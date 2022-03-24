Mutlu olmanın yolları

Mutluluğun bir formülü yoktur. Sizi mutlu eden küçük şeyleri bulmak ve onları hayatınızın vazgeçilmez bir parçası haline getirerek mutlu bir yaşam sürdürmek yalnızca size bağlıdır. Peki mutluluğa nasıl ulaşabilirsiniz? Kişi kendisine mutlulukla ilgili sorular sorarak aslında mutluluğa ulaşmanın yollarını kendi başına keşfedebilir. Sorduğunuz sorulara verdiğiniz cevaplara göre hayatta en çok nelere önem verdiğinizi keşfedebilir ve bunlara yönelik adımlara atarak daha huzurlu hissedebilirsiniz.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, “Mutlu olmak için yapılması gerekenler her kişi özelinde değişebilir. Fakat mutlu olmanın temek kuralı, duygularınızla barışmaktır” diyor. Özetle, kişinin mutlu olması için öncelikle duygularıyla barışması gerekiyor. MUTLU ANLAR OLUMSUZ DUYGULARI AÇIĞA ÇIKARIR Özdemir “Sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla geçirdiğimiz güzel bir anıyı zihnimizde tutmaya çalıştığımızda onları kaybetmeye dair kaygılarımızın da ortaya çıkması muhtemel” diyerek mutlu düşüncelerin olumsuz duygulara sevk edebileceğini belirtiyor.

KAYGI, MUTLU ANILARIMIZIN DA ORTAĞI MI?

“Gözlerimizi kapatıp hayatta en mutlu hissettiğimiz bir anı düşündüğümüzde ve ısrarla düşünmeye devam ettiğimizde olumsuz duygularımız da bu durumu hissedecektir” diyen Özdemir, mutsuzluk ve mutluluğun aslında bir arada var olabileceğini vurguluyor. Özdemir sözlerine şöyle devam ediyor: “Yani olumsuz bir duygu olan kaygı, bize mutluluk veren anıların içinde de yer alabiliyor. Yine haksızlığa uğradığını düşünen bir insanın hissettiği öfke duygusu kişinin adalete verdiği değerle ilgilidir. Olumsuz olarak nitelendirdiğimiz ve mutsuzluk olarak değerlendirdiğimiz duygular (kaygı, öfke, üzüntü vb.) yine mutlulukla bağdaştırdığımız kıymet verdiğimiz değerlerle ilgilidir.”

