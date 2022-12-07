Soğuk ısırması nedir, belirtileri neler?

Sert hava koşullarının giderek hakim olduğu kış ayları başta olmak üzere soğuk dönemlerde ve soğuk çalışma ortamlarında gerçekleştirilen çalışmalar, çalışanların sağlığı ve güvenliği için ciddi bir tehdittir. Gerekli planlamaların yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması neticesinde, çalışanlar çeşitli yaralanma ve rahatsızlıklara maruz kalmakta, kimi vakalarda uzuv kaybı ve hatta ölüme varan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.



Soğuğa bağlı ortaya çıkan rahatsızlıklarda hipotermi, soğuk ısırması, siper ayağı ve pernio öne çıkan örneklerdir.





Soğuk ya da buz yanığı olarak da ifade edilen soğuk ısırması, deri ve dokuların donması sebebiyle ortaya çıkan ve vücutta kalıcı hasara neden olabilen ciddi bir rahatsızlıktır.En çok eller, ayaklar ve yüzü etkiler. Soğuğa maruz kalma süresi arttıkça soğuk ısırmasının ciddiyeti de artar. Birden dörde kadar ciddiyeti belirten derecelerle sınıflandırılır.

Soğuk ısırması belirtileri şunları içerir:



• Kırmızı, beyaz veya koyu/gri cilt rengi

• Etkilenen bölgelerde uyuşukluk

• Yanma, ağrı, kaşıntı ve karıncalanma hissi

• Deride kabarcıkların oluşması

• Cildin sertleşmesi (balmumu cilt)