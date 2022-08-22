Tüp bebek mi, aşılama mı?

Doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin, tüp bebek i le mikroenjeksiyon yani aşılama tekniklerinden faydalanılabildiğini belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Gurur Polat , bu konuda sık sorulan sorulara şöyle cevap verdi: IVF – Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek ile mikroenjeksiyon yani aşılama tekniklerinden faydalanılabilir. (IVF) tüp bebek prosedürü, annenin yumurtasını vücudun dışındaki bir laboratuvar ortamında babanın spermleri ile döllenmesi ve daha sonra annenin rahmine yerleştirilmesi işlemidir. Genel olarak tüp bebek süreci, ilaçlarla yapılan süperovulasyon, günlük enjeksiyonlar, düzenli takip ve yumurtaların toplanmasını, sperm ile birleştirilmesini içerir. Bu prosedürler poliklinik koşullarında yapılır ve kısa bir zamanı gerektirir. Aşılama tekniği nedir? Nedeni bilinmeyen infertilitede, hafif sperm problemlerinde, zamanlanmış birleşme tedavisinden sonuç alınmayan durumların varlığında tercih edilir. Öncelikle yumurta büyüten ilaçlar yardımı ile kadında 1 ila 2 yumurta büyütülür. Bu amaçla haplar veya iğneler kullanılabilir. Haplar emniyet, iğneler rahim içi dokusunu kalınlaştırma açısından daha avantajlıdır. Yumurtalar yeterince olgunlaşınca, çatlatma iğnesi yapılarak yaklaşık 2 gün sonra eşten alınan sperm yıkanır, şekli ve hareketi iyi olanlar seçilerek, bir katater yardımıyla rahimin tepesine verilir.

Mikroenjeksiyon tekniği ile tüp bebek tedavisi nasıl yapılır?



Baba adayında sperm sayısının ve hareketliliğinin az, şekil bozukluğunun fazla olduğu durumlarda, kadında ise toplanan yumurta sayısının az, kalitenin düşük olduğu ya da yumurta zarının kalın olduğu durumlarda mikroenjeksiyon tekniği kullanılır. Ayrıca açıklanamayan kısırlık olgularında ve daha önce tüp bebek başarısızlığı yaşamış çiftlerde de mikroenjeksiyon tekniği uygulanır. Bu teknikte toplanan yumurtalar ayıklama işlemine tabii tutularak çevresindeki hücrelerin artıklarından arındırılır ve olgun olanları seçilir. Daha sonra spermlerin iyi hareketli ve şekli düzgün olanları seçilerek, yumurta başına bir sperm olacak şekilde, büyük büyütmeli mikroskoplar altında enjekte edilir. Mikroenjeksiyon adı da buradan gelmektedir. Daha sonra laboratuvarda embriyo gelişimi takip edilerek en sağlıklı gelişen embriyolar transfer için seçilir.



Hangi yöntem daha etkili?



Söz konusu çift için hangi yöntemin daha faydalı olacağına karar vermek amacı ile spermin durumu, kadın yaşı, evlilik süresi, geçmişteki tedaviler gibi bazı kıstaslara bakarak değerlendirmek gerekir. Tüp bebek tedavilerinin daha başarılı olduğu ve pek çok aileyi bebek sahibi yaptığı su götürmez bir gerçektir. Fakat çocuğu olmayan her çifte tüp bebek tedavisi uygulamak, gereksiz maliyet artışına yol açtığından, daha kolay yöntemler ile bebek sahibi olabilecek ailelerin gözden kaçırılmaması son derece önemlidir. Burada karar vermek klinisyenin en önemli görevidir. Böylelikle her aile istediği bebeğe, en düşük maliyet ve yüksek fayda oranları ile kavuşabilecektir.