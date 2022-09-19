Vajinismus nedir, neden olur?

Vajinismus, vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesidir. Uzmanlara göre her cinsel birleşememe durumu vajinismus olarak görülmemelidir.



Vajinismusta sorun vajina girişini çevreleyen kasların tamamen istemsiz bir şekilde kasılması sonucunda penisin vajinaya girememesidir ve bu durum cinsel birliktelik arzulanıyor olsa dahi ortaya çıkabilir. Dünyada kadınlarda yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biri olan vajinismusta kadınların birçoğunun bu sorunun sadece kendilerinde olduğunu sanması, cinsellik ile ilgili konuşmaktan çekinmeleri, tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Tedavinin ertelenmesi daha ciddi sorunlara ve çiftler arası problemlere nedenlere olabilmektedir. VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR? Genellikle psikolojik nedenlerle ortaya çıkan vajinismus hastalığı, ilk kez cinsel birliktelik yaşayacak kadınlarda görülebileceği gibi aktif cinsel hayatı olan kadınlarda da görülebilmektedir.



Primer vajinismus; daha önce cinsel birliktelik yaşamamış kadınlarda görülür. Sekonder vajinismus; daha önce cinsel birliktelik yaşamış fakat sonrasında gelişen olaylardan dolayı cinsel ilişkiye girememe durumudur (doğum travması, eşler arası uyumsuzluk, psikolojik).



Vajinismusun belirtileri:

. İlişkiye girmekten korkma

. Penisin vajinaya giriş anında duyulan aşırı ağrı

. Penisin vajinaya girememesi

VAJİNİSMUSUN NEDENLERİ? Vajinismusa bazı fiziksel tetikleyiciler ya da duygusal tetikleyicilerin neden olduğu bilinmektedir. Bazı kadınlarda her iki tetikleyici de vajinismusun görülmesine kaynak olabilir.



Duygusal tetikleyiciler:



. Stres ve kaygı

. Travmatik düşük

. Kürtaj

. Hamilelik korkusu

. Jinekolojik muayeneden veya vajinal müdahale gerektiren tıbbi prosedürden kaynaklanan travma

. Kendi vücudunu beğenmeme gibi özgüven problemleri

. Cinsel performans nedeniyle endişe duymak

. Partnerinden çekinmek

. Cinsel istismar, taciz veya tecavüz gibi yoğun travmatik olaylar

. İlk gece, kızlık zarı cinsel birliktelik gibi konularla hakkında bilinen yanlışlar

. Kadının ilk ilişkide partneri tarafından zorlanması

. Anne ve babanın cinsel birlikteliklerine tanık olma

. Depresyon

. Anksiyete bozuklukları

. Aşırı heyecan

Fiziksel tetikleyiciler:



. Vajina kuruluğu

. İdrar yolu enfeksiyonları

. Kanser

. Doğum sırasında oluşan vajinal yırtıklar

. Menopoz

. Pelvis ameliyatı

. Yetersiz ön sevişme

. Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri

. Endometriozis (çikolata kisti)

. Vajina içerisinde perde olması,

. Vajinanın kısa olması,

. Liken skleroz, egzama ve sedef gibi deri hastalıkları VAJİNİSMUS TEŞHİSİ İÇİN HANGİ DOKTORA BAŞVURULUR? Vajinismus, altta yatan nedenleri farklı olsa da genellikle psikolojik nedenlere bağlı olarak açıklanan bir hastalıktır. Ancak ağrılı cinsel ilişkilerin tamamının nedeni vajinismus değildir. Hekiminiz tarafından tıbbi öykünüz alındıktan sonra öncelikle jinekolojik bir muayene yapılır ve vajinismus tanısının düşünülmesi halinde altta yatan nedenler araştırılır. Eğer hastada eşlik eden depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi sorunlar varsa, ilk etapta genellikle bu sorunlar ilgili hekimler tarafından tedavi edilir. Vajinismus, tanısı kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından konulur. Vajinismus tedavisi için gerekli durumlarda cinsel terapi alanında uzman klinik psikologlardan destek alınabilir.