Vajinismus nedir, neden olur?

Haberler 19.09.2022 - 17:27
Vajinismus, vajina girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin gerçekleşememesidir. Uzmanlara göre her cinsel birleşememe durumu vajinismus olarak görülmemelidir.
Vajinismusta sorun vajina girişini çevreleyen kasların tamamen istemsiz bir şekilde kasılması sonucunda penisin vajinaya girememesidir ve bu durum cinsel birliktelik arzulanıyor olsa dahi ortaya çıkabilir. Dünyada kadınlarda yaygın olarak görülen cinsel işlev bozukluklarından biri olan vajinismusta kadınların birçoğunun bu sorunun sadece kendilerinde olduğunu sanması, cinsellik ile ilgili konuşmaktan çekinmeleri, tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Tedavinin ertelenmesi daha ciddi sorunlara ve çiftler arası problemlere nedenlere olabilmektedir.
VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Genellikle psikolojik nedenlerle ortaya çıkan vajinismus hastalığı, ilk kez cinsel birliktelik yaşayacak kadınlarda görülebileceği gibi aktif cinsel hayatı olan kadınlarda da görülebilmektedir.
Primer vajinismus; daha önce cinsel birliktelik yaşamamış kadınlarda görülür. Sekonder vajinismus; daha önce cinsel birliktelik yaşamış fakat sonrasında gelişen olaylardan dolayı cinsel ilişkiye girememe durumudur (doğum travması, eşler arası uyumsuzluk, psikolojik).
Vajinismusun belirtileri:
. İlişkiye girmekten korkma
. Penisin vajinaya giriş anında duyulan aşırı ağrı
. Penisin vajinaya girememesi
VAJİNİSMUSUN NEDENLERİ?
Vajinismusa bazı fiziksel tetikleyiciler ya da duygusal tetikleyicilerin neden olduğu bilinmektedir. Bazı kadınlarda her iki tetikleyici de vajinismusun görülmesine kaynak olabilir.
Duygusal tetikleyiciler:
. Stres ve kaygı
. Travmatik düşük
. Kürtaj
. Hamilelik korkusu
. Jinekolojik muayeneden veya vajinal müdahale gerektiren tıbbi prosedürden kaynaklanan travma
. Kendi vücudunu beğenmeme gibi özgüven problemleri
. Cinsel performans nedeniyle endişe duymak
. Partnerinden çekinmek
. Cinsel istismar, taciz veya tecavüz gibi yoğun travmatik olaylar
. İlk gece, kızlık zarı cinsel birliktelik gibi konularla hakkında bilinen yanlışlar
. Kadının ilk ilişkide partneri tarafından zorlanması
. Anne ve babanın cinsel birlikteliklerine tanık olma
. Depresyon
. Anksiyete bozuklukları
. Aşırı heyecan
Fiziksel tetikleyiciler:
. Vajina kuruluğu
. İdrar yolu enfeksiyonları
. Kanser
. Doğum sırasında oluşan vajinal yırtıklar
. Menopoz
. Pelvis ameliyatı
. Yetersiz ön sevişme
. Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri
. Endometriozis (çikolata kisti)
. Vajina içerisinde perde olması,
. Vajinanın kısa olması,
. Liken skleroz, egzama ve sedef gibi deri hastalıkları
VAJİNİSMUS TEŞHİSİ İÇİN HANGİ DOKTORA BAŞVURULUR?
Vajinismus, altta yatan nedenleri farklı olsa da genellikle psikolojik nedenlere bağlı olarak açıklanan bir hastalıktır. Ancak ağrılı cinsel ilişkilerin tamamının nedeni vajinismus değildir. Hekiminiz tarafından tıbbi öykünüz alındıktan sonra öncelikle jinekolojik bir muayene yapılır ve vajinismus tanısının düşünülmesi halinde altta yatan nedenler araştırılır. Eğer hastada eşlik eden depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi sorunlar varsa, ilk etapta genellikle bu sorunlar ilgili hekimler tarafından tedavi edilir.
Vajinismus, tanısı kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından konulur. Vajinismus tedavisi için gerekli durumlarda cinsel terapi alanında uzman klinik psikologlardan destek alınabilir.
VAJİNİSMUS TEDAVİSİ
Vajinismus hastalığı genellikle psikolojik sebeplere bağlı gelişmesi nedeniyle kendi kendine tedavi edilebilecek bir hastalık değildir. Mutlaka hasta ve eşlerinin bir hekime birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Ön görüşmede başvuru yapan çifte yaşadıkları ortam ve birbirleriyle olan ilişkileri gibi aile öyküleri sorulur.
Bunun dışında hastaya jinekolojik muayene yapılır ve diğer problemlere bağlı etkenler araştırılır (anatomik veya enfeksiyonel durumlar gibi). Fiziksel muayene sonrasında ailenin de durumu göz önünde bulundurularak kişiye özel bir tedavi planı oluşturulur.
Hekimin uygun görmesi ile birlikte cinsel terapi seansları düzenlenebilir. Vajinismus tedavisinde davranışsal terapiler uygulanabilmektedir. Vajinismus hastaları, doğru tedavi yöntemleriyle cinsel mitler nedeniyle oluşan kaygı ve korkuyu yenebilir ve sağlıklı bir cinsel hayata sahip olabilir.
Bunların yanı sıra vajina girişini rahatlatacak birtakım egzersizler ve uygulamalar tavsiye edilebilir.
CİNSEL TERAPİ
Cinsel terapide başarı oranı yüzde yüze yakındır. Tedavinin kaç seans süreceği hastalığın şiddetine ve kişinin tepkilerine göre farklılık gösterebilirler. Cinsel terapi seansları sadece kadın ile olabileceği gibi partnerin de katılımı ile gerçekleştirilebilir. Cinsel terapide uygulanan en etkili metot progresif (ilerleyici) duyarsızlaştırmadır. Bu terapi kadınının kendisini ve bedenini tanımasına yardımcı olarak adım adım cinsel birlikteliğe hazırlar.
EGZERSİZLER
Cinsel terapi tek başına yeterli olmayabilir. Daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde etmek için tedavi egzersizler ile desteklenir. Gevşeme aktiviteleri, solunum ve Kegel egzersizleri Kasların gevşemesini sağlayarak vajinismusu önleyebilir.
DARBELİ RADYO FREKANS (PRF)
Darbeli radyo frekans (PRF), tipik olarak sinir ağrısı için kullanılan nispeten yeni bir tedavidir. Sınırlı araştırma, bu terapiyi kullanarak iyileştirme potansiyeli olduğunu göstermiştir.
BOTOKS UYGULAMASI
Günümüzde farklı tedaviler için yararlanılan botoks uygulaması gerekli görülen hastalara genel anestezi altında yapılarak vajinadaki kasların istemsiz kasılmaları durdurulabilir.