Yağ bezesi nasıl geçer?

Tıp dilinde lipom olarak adlandırılan yağ bezesi; cilt ile altta yatan kas tabakası arasında yer alan ve yavaş büyüyen yağlı kitleleri ifade eder. Görünümü rahatsız eden yağ bezeleri neden olur, nasıl geçer? YAĞ BEZESİ NEDİR? Yağ bezeleri, yuvarlak veya oval şekilli olurlar. Yağdan oluşan bu bezeler çoğunlukla zararsız oluşumlardır. Yavaş yavaş büyüdükleri için belli bir büyüklüğe gelene kadar fark edilmezler. Araştırmalara göre her 1000 kişiden birinde görülürler. Sıklıkla 40-60 yaşlarında ortaya çıkarlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla yağ bezesi oluşur. Çeşitli boyutlarda olabilen yağ bezeleri bir kapsülle çevrilidir ve beyaz-sarı renklerde gözle görülebilir şekildedir. Yetişkinlik döneminde her yaşta yağ oluşumu gözlenebilirken çocuklarda bu sorunun görülme sıklığı oldukça düşüktür. Basit bir tümör şekli olarak da nitelendirilebilen bu bezeler, genellikle iyi huyludur ve görüntü açısından kişileri rahatsız etmesi haricinde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Vücudun tüm bölgelerinde yağ bezesi görülebileceği gibi en yaygın olarak yüz, omuzlar, saç derisi, genital bölge, boyun ve sırt bölgesinde oluşur. Birçoğu yumuşak bir yapıya sahiptir ve üzerine elle bastırıldığında hareket ediyormuş gibi bir his verir. Bunun sebebi deri ile tamamen bütünleşik yapıda olmamalarıdır. YAĞ BEZESİ NEDEN OLUR? Yağ bezesinin neden ortaya çıktığı henüz tam olarak tespit edilememiştir. Ancak, yağ bezelerinin genetik faktörlere bağlı olarak veya fiziksel bir travma sonucu ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Yağ bezeleri nadiren de olsa çoklu kalıtsal lipomatoz, Gardner sendromu, Dercum hastalığı ve Madelung hastalığı gibi hastalıklarla ilişkilendirilebilir. Yağ bezesi oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerden bazıları şunlardır: . Genetik yatkınlık

. Cildin darbe alması

. Yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri

. Metabolik hastalıklar

. Sağlıksız beslenme

. İleri yaş

. İnsülin direnci ve diyabet hastalığı

. Karaciğer hastalıkları

. Obezite

YAĞ BEZESİ ÇEŞİTLERİ Yağ kistleri: Yaygın olarak kafa derisi üzerinde görülen yağ kistleri tam olarak beze yapısında olmayıp akışkan yapılı bir yağ kitlesi ve üzerini kaplayan çok ince bir deri katmanından oluşur.

İyi huylu yağ doku tümörleri: Yaygın olarak boyun ve sırt bölgelerinde görülen beze yapısına sahip olan yağ dokusu tümörleri, genellikle iyi huyludur ve bu gruba girer. İçerisindeki yağ kitlesi açık sarı renkte ve sert bir yapıdadır. Tıpkı diğer kist türleri gibi büyük boyutlara ulaşabilirler ve bu nedenle cerrahi operasyonla alınmaları gerekir. Kötü huylu yağ doku tümörleri: Deri altında bulunan yağlı dokunun kanserleşmesi sonucunda oluşan kitleler, kötü huylu yağ dokusu tümörleri olarak adlandırılır. Liposarkom olarak da adlandırılan bu tümörlerin içerisinde yer alan sıvı sarıdan griye çalan bir renge sahiptir. Nadir olarak rastlanan bu yağ bezesi türü daha yumuşak yapılıdır ve cerrahi operasyonlar yardımıyla mutlaka çıkarılmalıdır. GÖZ ALTI BEZELERİ Göz altı yağ bezeleri kendi içinde üçe ayrılır. Bunlar ksantelezma adı verilen ve yüksek kolesterole bağlı olarak ortaya çıkan ince yağ tabakaları, siringoma adlı küçük yuvarlak yağ kistleri ve siringomadan daha küçük yapılı ve silik görünümlü olan miliumlar şeklinde 3 alt başlık altında incelenir.

YAĞ BEZESİ KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ? Yağ bezelerinin kansere dönüşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Ancak, doku içinde ortaya çıkan ve derin bir yağ bezesi görünümünde olan "liposarkom" adı verilen bir kanser türünün varlığından söz etmek mümkündür. Dolayısıyla, yağ bezesinin çok hızlı büyüdüğü ve/veya ağrıya neden olduğu durumlarda, vakit kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır. YAĞ BEZESİ PATLARSA NE OLUR? Yağ bezeleri patlayacak bir yapıda değildir. Bu hatalı bilgiye yağ bezesi ile kistin karıştırılması neden olur. Kistler patlayabilir ancak yağ bezelerinde böyle bir durum yaşanmaz. YAĞ BEZESİNİ SIKMAK NEDEN SAKINCALIDIR? Yağ bezesinin sıkılması; yapısının sivilceye benzememesi ve açık bir ucunun olmaması nedeniyle ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, yağ bezesinin sıkıldığı durumlarda, yağ dokusu dışarı çıkacak bir kanal bulamadığından, içerisindeki kapsül patlar ve diğer bölgelere yayılım gösterir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır. Dolayısıyla, yağ bezeleri sıkılmamalı ve mutlaka uzman doktor kontrolünde cerrahi müdahaleyle alınmalıdır.