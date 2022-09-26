Yağ bezesi nasıl geçer?

Tıp dilinde lipom olarak adlandırılan yağ bezesi; cilt ile altta yatan kas tabakası arasında yer alan ve yavaş büyüyen yağlı kitleleri ifade eder. Görünümü rahatsız eden yağ bezeleri neden olur, nasıl geçer?
YAĞ BEZESİ NEDİR?
Yağ bezeleri, yuvarlak veya oval şekilli olurlar. Yağdan oluşan bu bezeler çoğunlukla zararsız oluşumlardır. Yavaş yavaş büyüdükleri için belli bir büyüklüğe gelene kadar fark edilmezler. Araştırmalara göre her 1000 kişiden birinde görülürler. Sıklıkla 40-60 yaşlarında ortaya çıkarlar ve kadınlarda erkeklere oranla daha fazla yağ bezesi oluşur.
Çeşitli boyutlarda olabilen yağ bezeleri bir kapsülle çevrilidir ve beyaz-sarı renklerde gözle görülebilir şekildedir. Yetişkinlik döneminde her yaşta yağ oluşumu gözlenebilirken çocuklarda bu sorunun görülme sıklığı oldukça düşüktür.
Basit bir tümör şekli olarak da nitelendirilebilen bu bezeler, genellikle iyi huyludur ve görüntü açısından kişileri rahatsız etmesi haricinde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Vücudun tüm bölgelerinde yağ bezesi görülebileceği gibi en yaygın olarak yüz, omuzlar, saç derisi, genital bölge, boyun ve sırt bölgesinde oluşur. Birçoğu yumuşak bir yapıya sahiptir ve üzerine elle bastırıldığında hareket ediyormuş gibi bir his verir. Bunun sebebi deri ile tamamen bütünleşik yapıda olmamalarıdır.
YAĞ BEZESİ NEDEN OLUR?
Yağ bezesinin neden ortaya çıktığı henüz tam olarak tespit edilememiştir. Ancak, yağ bezelerinin genetik faktörlere bağlı olarak veya fiziksel bir travma sonucu ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Yağ bezeleri nadiren de olsa çoklu kalıtsal lipomatoz, Gardner sendromu, Dercum hastalığı ve Madelung hastalığı gibi hastalıklarla ilişkilendirilebilir. Yağ bezesi oluşumuna zemin hazırlayan faktörlerden bazıları şunlardır:
. Genetik yatkınlık
. Cildin darbe alması
. Yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri
. Metabolik hastalıklar
. Sağlıksız beslenme
. İleri yaş
. İnsülin direnci ve diyabet hastalığı
. Karaciğer hastalıkları
. Obezite
YAĞ BEZESİ ÇEŞİTLERİ
Yağ kistleri: Yaygın olarak kafa derisi üzerinde görülen yağ kistleri tam olarak beze yapısında olmayıp akışkan yapılı bir yağ kitlesi ve üzerini kaplayan çok ince bir deri katmanından oluşur.
İyi huylu yağ doku tümörleri: Yaygın olarak boyun ve sırt bölgelerinde görülen beze yapısına sahip olan yağ dokusu tümörleri, genellikle iyi huyludur ve bu gruba girer. İçerisindeki yağ kitlesi açık sarı renkte ve sert bir yapıdadır. Tıpkı diğer kist türleri gibi büyük boyutlara ulaşabilirler ve bu nedenle cerrahi operasyonla alınmaları gerekir.
Kötü huylu yağ doku tümörleri: Deri altında bulunan yağlı dokunun kanserleşmesi sonucunda oluşan kitleler, kötü huylu yağ dokusu tümörleri olarak adlandırılır. Liposarkom olarak da adlandırılan bu tümörlerin içerisinde yer alan sıvı sarıdan griye çalan bir renge sahiptir. Nadir olarak rastlanan bu yağ bezesi türü daha yumuşak yapılıdır ve cerrahi operasyonlar yardımıyla mutlaka çıkarılmalıdır.
GÖZ ALTI BEZELERİ
Göz altı yağ bezeleri kendi içinde üçe ayrılır. Bunlar ksantelezma adı verilen ve yüksek kolesterole bağlı olarak ortaya çıkan ince yağ tabakaları, siringoma adlı küçük yuvarlak yağ kistleri ve siringomadan daha küçük yapılı ve silik görünümlü olan miliumlar şeklinde 3 alt başlık altında incelenir.
YAĞ BEZESİ KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?
Yağ bezelerinin kansere dönüşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu söylenebilir. Ancak, doku içinde ortaya çıkan ve derin bir yağ bezesi görünümünde olan "liposarkom" adı verilen bir kanser türünün varlığından söz etmek mümkündür. Dolayısıyla, yağ bezesinin çok hızlı büyüdüğü ve/veya ağrıya neden olduğu durumlarda, vakit kaybedilmeden doktora başvurulmalıdır.
YAĞ BEZESİ PATLARSA NE OLUR?
Yağ bezeleri patlayacak bir yapıda değildir. Bu hatalı bilgiye yağ bezesi ile kistin karıştırılması neden olur. Kistler patlayabilir ancak yağ bezelerinde böyle bir durum yaşanmaz.
YAĞ BEZESİNİ SIKMAK NEDEN SAKINCALIDIR?
Yağ bezesinin sıkılması; yapısının sivilceye benzememesi ve açık bir ucunun olmaması nedeniyle ciddi sorunlara yol açabilir. Örneğin, yağ bezesinin sıkıldığı durumlarda, yağ dokusu dışarı çıkacak bir kanal bulamadığından, içerisindeki kapsül patlar ve diğer bölgelere yayılım gösterir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır. Dolayısıyla, yağ bezeleri sıkılmamalı ve mutlaka uzman doktor kontrolünde cerrahi müdahaleyle alınmalıdır.
YAĞ BEZESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Yağ bezelerinin neredeyse yüzde 99'luk bir kısmı iyi huyludur ve kanserleşme eğilimi göstermezler. Fakat özellikle yüz ve boyun gibi vücudun gözle görülür kısımlarında bulunan yağ bezeleri estetik anlamda hoş gözükmediği için hastalarda rahatsızlığa yol açar. Buna ek olarak sırt bölgesinde oluşan yağ dokusu tümörleri sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmese de, arkaya yaslanma, sırt çantası kullanma gibi durumlarda baskı altında kalması nedeniyle ağrıya yol açabilir. Bazı yağ bezelerinde alınan darbeler sonucunda veya kendiliğinden enfeksiyon gelişebilir, buna bağlı olarak ağrı, kızarıklık, akıntı ve ateş gibi semptomlar görülebilir. Tüm bu durumlarda yağ bezesi aldırma işlemi olarak da bilinen basit bir cerrahi operasyon yardımıyla bezeler çıkartılmalıdır. Bu operasyon lokal anestezi altında yapılır, genellikle yarım saatten daha kısa bir süre içerisinde tamamlanır. Hastanede kalmayı gerektirmez, hastalar aynı gün taburcu olabilir ve ertesi gün günlük yaşamlarına dönebilir.
Yağ bezelerinin estetik görüntü veya sağlık açısından bireyde herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığı durumlarda alınmaları gerekmeyebilir. Fakat çok nadir de olsa bu kitlelerin kötü huylu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle kanserleşme şüphesi bulunduran veya hızlı bir büyüme eğiliminde olan kitleler için bazı durumlarda biyopsi ile örnek alınabilir. Bu örneğin patolojik incelemesi yapılarak kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu tespit edilebilir ve sonraki tedavi süreci bu sonuca göre planlanabilir.
YAĞ BEZESİ, OLUŞMADAN ÖNLENEBİLİR Mİ?
Yağ bezelerinin oluşmasını engellemenin bir yolu yoktur. Ailenizde yağ bezesi olanlar varsa sizde de çıkma ihtimali ailesinde yağ bezesi olmayan insanlara göre daha yüksektir.