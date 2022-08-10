Yeni araştırma: Uykusunda horlayanlar gündüzleri daha hareketsiz

Oxford Academic’te yayımlanan yeni araştırma, gece horlayan kişilerin gün içinde daha az aktif olduğunu gösterdi. Sonuç, üç yıllık verilerin incelenmesiyle elde edildi.



Webtekno'nun haberine göre, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) bireylere ait son 3 yıllık horlama sıklığı ve kişilerin hareketsizliği verilerinin incelenmesiyle yapılan çalışma, geceleri daha fazla horlayan kişilerin gündüz daha fazla inaktif olduğunu ortaya koydu. Horlamanın en fazla görüldüğü bireylerin hangi tür bireyler olduğu da paylaşıldı.

HORLAYANLARIN GÜN İÇİNDEKİ İNAKTİFLİĞİ İKİ KATTAN FAZLA

Araştırmadaki verilere göre hiç horlamadığını söyleyen kişiler, günde ortalama 36 dakikasını hareketsiz geçiriyordu. Fakat bu süre geceleri horlayanlarda daha fazla artıyordu. Öyle ki gece horladığı gözlemlenen kişilerde gün içindeki inaktiflik durumu 44 dakika kadar artıyor, yani iki kattan daha fazlasına çıkıyordu. Araştırmanın başındaki isim olan Dr. Michael Grandner, ortaya çıkan sonuçlar hakkında şu yorumları paylaştı:

