Yeni varyantın 11 belirtisi bulunuyor: JN1 Varyantı (JN1 Virüsü) nedir, belirtileri neler?

Covid varyantı Omicron’un alt varyantı JN.1, ilk olarak nüfus yoğunluğuyla ön plana çıkan Hindistan, Çin ve ABD’de de görüldü.JN.1'in hızla yayılmasının nedeni muhtemelen spike proteininde türediği BA.2.86 varyantınınkine ek bir mutasyona sahip olması. ABD’nin yanı sıra İzlanda, Portekiz, İspanya, Hindistan ve Hollanda'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede baskın varyant haline geldi.

JN.1'İN BELİRTİLERİ NELER?



ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri de yeni covid varyantı JN.1’in belirtilerini sıraladı



Öksürük.

Boğaz ağrısı.

Baş ağrısı.

Kas ağrıları.

Ateş.

Tat veya kokuda değişiklik veya kayıp.

Tıkanıklık ve burun akıntısı.

Tükenmişlik.

"Beyin bulanıklığı" (daha az uyanık ve farkında hissetme).

Nefes darlığı.

Gastrointestinal semptomlar (mide rahatsızlığı, hafif ishal).

JN.1'İN BULAŞMASINI ENGELLEMEK İÇİN YAPILABİLECEKLER



Enfeksiyonları ve ciddi hastalıkları önlemek için WHO şunları öneriyor:



Kalabalık ve kapalı alanlarda maske takın

Öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatın

Ellerinizi düzenli olarak temizleyin

Özellikle riskli kategorideyseniz, güncel Covid ve grip aşılarını yaptırın

Covid belirtileriniz varsa test yaptırın