Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella bakterisi belirtileri

Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella türleri hareketlidir, hidrojen sülfür üretirler. Peki, salmonella nedir, nasıl bulaşır? İşte salmonella bakterisi belirtileri ve bulaşma yolları...

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella bakterisi belirtileri

Salmonella, Enterobacteriaceae ailesinde yer alan, gram-negatif bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella bakterisi belirtileri - 1

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,

İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması

İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması

Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdaların tükeltilmesi

Pastörize edilmemiş süt,peynir tüketimi

Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezlerin tüketimi

Hasta kümes hayvanları ile temas

Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

Salmonella nedir, nasıl bulaşır? Salmonella bakterisi belirtileri - 2

SALMONELLA BAKTERİSİ BELİRTİLERİ

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

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