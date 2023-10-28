Selin Ciğerci kimdir? Fenomen Selin Ciğerci kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selin Ciğerci, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan fenomen isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin özel hayatı ve iş hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, Selin Ciğerci kimdir? Fenomen Selin Ciğerci kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selin Ciğerci kimdir? Fenomen Selin Ciğerci kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.

2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.

28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.

5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

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