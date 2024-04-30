Servet Operasyonu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu filmi konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiren Servet Operasyonu filminin konusu ve kadrosu merak ediliyor. Peki, Servet Operasyonu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

Servet Operasyonu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu filmi konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Jason Statham'ın başrolünde oynadığı Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümü Antalya'da çekilen "Servet Operasyonu" filminin kadrosunda Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor.

SERVET OPERASYONU KONUSU

Aksiyon dozu yüksek film, dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Servet Operasyonu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu filmi konusu ve kadrosu hakkında bilgiler - 1

SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Servet Operasyonu filminin çekimleri Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da gerçekleştirildi. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin sahnelerinin büyük bölümü EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı'nda inşa edilen dev film platosu ile 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi'nin terasında, Aspendos Antik Kenti, Karaalioğlu Parkı, kent merkezinin antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı'nda geçti.

Kaan Urgancıoğlu, Aksel Üstün, Tim Seyfi ve Bestemsu Özdemir'in de rol aldığı filmin çekimleri 2021 Ocak'ta başlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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