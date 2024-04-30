Servet Operasyonu filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? Servet Operasyonu filmi konusu ve kadrosu hakkında bilgiler

Jason Statham'ın başrolünde oynadığı Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie'nin büyük bölümü Antalya'da çekilen "Servet Operasyonu" filminin kadrosunda Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol alıyor.

SERVET OPERASYONU KONUSU

Aksiyon dozu yüksek film, dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

